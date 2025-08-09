Yasak kalktı! Kayserispor yeni 10 numarasını duyurdu

Kaynak: İHA
Yasak kalktı! Kayserispor yeni 10 numarasını duyurdu

Premier Lig ekibi Manchester United, Slovenyalı forvet Benjamin Sesko’yu 5 yıllığına kadrosuna kattı.

Transfer yasağını dün kaldıran Kayserispor kadrosuna takviye yapmaya başladı.

Sarı kırmızlı ekip Portekizli oyuncu Joao Mendes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor'un transfer yasağı kalktıKayserispor'un transfer yasağı kalktı

Son olarak Vitria SC takımında forma giyen 30 yaşındaki oyuncu Joao Mendes 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında Kayserispor forması giyecek. Lisansı dün itibari ile çıkan Mendes’in sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına ligin 2. haftasında deplasmanda Başakşehir karşısında çıkacak.

Joao Mendes yeni sezonda 10 numaralı formayı giyecek.

Son Haberler
Pazardan meyve alamayan vatandaş isyan etti!
Pazardan meyve alamayan vatandaş isyan etti!
Bilecik Belediyesinde çalışan personel sayısı belli oldu
Bilecik Belediyesinde çalışan personel sayısı belli oldu
Ataşehir’de otomobil kül oldu!
Ataşehir’de otomobil kül oldu!
MHP İl Başkanı Bağ’dan istifalar sonrası açıklama
MHP İl Başkanı Bağ’dan istifalar sonrası açıklama
Ünlü fotoğraf sanatçısı Barış Kerim Cesur Söğüt’e geliyor!
Ünlü fotoğraf sanatçısı Barış Kerim Cesur Söğüt’e geliyor!