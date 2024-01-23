Yasaklanıp ceza yağdırılan dizi tüm programlar içinde birinci oldu. Diğer tüm dizileri ezip geçti

Kaynak: Medya faresi
Yasaklanıp ceza yağdırılan dizi tüm programlar içinde birinci oldu. Diğer tüm dizileri ezip geçti
Yayınlandığı günden bu yana işlediği konu itibari ile gündemden düşmeyen ve RTÜK’ten ceza yağmuruna tutulan Kızıl Goncalar dizisi tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu.

Tarikatlerin iç yüzünü anlatması sebebi ile şeriatçı çevrelerin tepkisini üzerine çeken ve hakkında yapılan şikayetler sonrasında RTÜK tarafından ceza yağmuruna tutulan Kızıl Goncalar dizisi, son aldığı program durdurma cezasının ardından yayımladığı yeni bölümde tüm kategorilerde birinci oldu.

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Faruk Turgut’un yönetmen koltuğunda oturduğu dizi FOX tv ekranlarından dizi hayatına devam ediyor. Özgü Namal ve Özcan Deniz’in başrollerinde oynadığı dizi, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle AB hedef kitlede 9,64 reyting, 24.47 share; ABC1 20+ hedef kitlede 9,41 reyting, 20,83 share ve total hedef kitlede 6.80 reyting, 15,63 share elde ederek tüm yayım kategorilerinde en çok izlenen program oldu.

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Dizide seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve bağnaz bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin bir yerde birleşmesini konu alıyor.

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