RTÜK Başkanı tarikat gerçeğini anlatan Kızıl Goncalar’a sansürü savundu. “Dakika bir gol bir yaptı”

Kaynak: Haber Merkezi
RTÜK Başkanı tarikat gerçeğini anlatan Kızıl Goncalar’a sansürü savundu. “Dakika bir gol bir yaptı”
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kızıl Goncalar dizine verilen para ve yayın durdurma cezalarını savundu. Şahin, “Gözümüzün içine baka baka yapılanlara karşı sessiz kalmamız mümkün değildir” dedi.

FOX TV’de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi, yayınlandığı günden beri iktidar ve tarikat çevrelerince hedef gösterildi. RTÜK’e şikayet edilen diziye, 9 milyon TL para cezası ve 2 kez yayın durdurma cezası verildi. Kızıl Goncalar’a toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı olduğu gerekçesiyle ceza verildiği açıklandı.

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RTÜK BAŞKANI SANSÜRÜ ONAYLADI

RTÜK Başkanı, TV100’den Hacı Yakışıklı’ya verdiği röportajda Kızıl Goncalar hakkında konuştu. TV100’ün haberine göre, Ebubekir Şahin, “Kızıl Goncalar dizisi ‘dakika bir gol bir’ yaptı. Bakın RTÜK 1994 yılında kuruldu. RTÜK’ün tarihi boyunca bu denli şikâyet alan yapım hatırlamıyorum. 36 bine yakın vatandaşın tepkisi görmezden gelinebilir mi?” dedi. Dizideki hassas noktaları, uzmanlarla birlikte belirlediklerini aktaran Şahin, “Hiç kimse Türk halkının millî ve manevi değerleriyle dalga geçemez. Değerlerimizi küçümseyemez. Algı oyunlarıyla vatandaşlarımızı aşağılayamaz” açıklamasını yaptı.

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RTÜK’ün görevinin yasayı uygulamak olduğunu söyleyen Şahin, hiç kimsenin halkın bir bölümünü aşağılamaya hakkının olmadığını iletti ve “Gözümüzün içine baka baka yapılanlara karşı sessiz kalmamız mümkün değildir” ifadesini kaydetti.

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