Kızıl Goncalar dizisine RTÜK'ün kestiği ceza dünyaca ünlü Fransız gazetesine haber oldu

“Kızıl Goncalar” dizisine ilişkin yaşanan tartışmalar dış basında da yankı buldu. Özgü Namal ve Özcan Deniz’i buluştuğu dizinin bir tarikata ait hikâyenin işlenmesi bir kesimi rahatsız etmişti.

Yapılan 31 bin şikayet ve dizi afişlerine boya atılması sonucu, önce dizi ekibi parası ödenen ve izinleri alınan iki bakanlığa ait mekanlardan çıkartılmış, ardından RTÜK dizinin yayınlandığı FOX TV’ye 9 milyon TL para ve 2 kez program durdurma cezasına çarptırmıştı. Yaşananlar Fransız Le Monde gazetesine de konu oldu.

Türkiye’de ‘Kırmızı Goncalar’ savaşı başlığıyla servis edilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

“İktidarın sarsılmaz destekçisi olan İslam cemaatlerine sert bir ışık tutan bu televizyon dizisi, muhafazakar çevrelerin öfkesini kışkırtıyor. Yeni televizyon dizisi Kızıl Goncalar iki haftadır Türk haberlerinin ön sayfalarında yer alıyor.

“BAŞKA BİR ÇAĞDAN KALMA ÇETE” İFADESİ YER ALDI

Muhafazakar hükümet yanlısı medya, öfkeli haysiyet ile kırılgan uzlaşmazlık arasında tereddüt ediyor. Muhalefet ise başka bir çağdan kalma bir çeteyi kınayarak ifade özgürlüğü çağrısı yapıyor. İki bölümün Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yasaklanması sebebiyle yayıncı kuruluşa ve özel kanal FOX’a ağır para cezası kesildi, yapımın kiraladığı birçok bina film ekiplerine kapatıldı.”