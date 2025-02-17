Yasaklı bölgede kayanlara 41 bin 342 TL ceza yağdı!

Kaynak: İHA
Yasaklı bölgede kayanlara 41 bin 342 TL ceza yağdı!

Erzurum'da jandarma ekipleri Palandöken Kayak Merkezi'nde yasaklı bölgede kayak yapan 14 şahsa idari para cezası kesti. Geçen günlerde çığ meydana gelmişti.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, Valiliğimizin 2024/6 (Palandöken Kayak Merkezlerinde Yapılacak İşlemler ile Uyulması Gereken Kurallar ve Alınacak Tedbirler) Sayılı Genel Emri kapsamında; 10.02.2025-17.02.2025 tarihleri arasında Palandöken Kayak Merkezi'nde 14 şahıs hakkında yasaklı bölgede (çığ bölgesi) kayak yaptıkları gerekçesiyle toplam 41 bin 342 TL idari yaptırım kararı uygulanmıştır. Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, tatil ve dinlenme amacıyla Kayak Merkezi'ni ziyaret eden vatandaşlarımızın huzur ve güvenlik içerisinde zamanlarını geçirmelerini sağlamak maksadıyla gereken tedbirlerin alınmasına devam edilecektir" denildi.

Son Haberler
Necip Uysal 5 başkan, 17 teknik direktör gördü!
Necip Uysal 5 başkan, 17 teknik direktör gördü!
Ümit Özdağ’dan flaş Halk TV açıklaması. “Cezaevinde can güvenliğim yok” diyerek açıkladı
Ümit Özdağ’dan flaş Halk TV açıklaması. “Cezaevinde can güvenliğim yok” diyerek açıkladı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den özel sektöre güven mesajı
Şi Cinping'den özel sektöre güven mesajı
Vatikan'dan yeni açıklama! Papa Franciscus'un sağlık durumu nasıl?
Papa Franciscus'un sağlık durumu nasıl? Vatikan'den yeni açıklama...
Mesut Özil açıkladı: Neden Türk Milli Takımını seçmedi?
Mesut Özil açıkladı: Neden Türk Milli Takımını seçmedi?