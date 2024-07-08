Yasalaşırsa binlerce lira eksik alacaklar

Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, yüksek yargı mensuplarının hak kayıplarına dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Çilesiz, X üzerinden yaptığı paylaşımda 9. Yargı Paketi'ne dikkat çekerek, hak kayıplarının önlenmesi çağrısı yaptı.

Teklifin Meclis komisyonunda veya Genel Kurulda görüşülürken, bir çözüm bulunmasını talep eden Çilesiz, “Verilen hakları geri alınan Yargıtay ve Danıştay üyeleriyle hakim ve savcıların 'cüzdanları ile vicdanları arasında' sıkışıp kalmayacağı bir çözüm bulunarak düzeltilir" dedi.

Çilesiz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"YARGI VE CÜZDAN İLE VİCDAN ARASINDA SIKIŞMAK"

Hatırlayanlar olacaktır, Yargıtay Onursal 1. Başkanlarından Mehmet Uygun, bir adli yıl açılışı konuşmasında, ilk ve yüksek dereceli yargı organlarında görevli hakim ve savcıların maaşlarının yetersizliğine dikkat çekmek için “Cüzdan ile vicdan arasında sıkışmak” metaforunu kullanmıştı.

"YARGI VE CÜZDAN İLE VİCDAN ARASINDA SIKIŞMAK !

2023 yılı Mart ayında çıkan 7447 Sayılı Kanun ile ihtiyaç duyulması üzerine 1. sınıf ve 1. sınıfa ayrılmış hakim ve savcılara 15.000 gösterge rakamının, yüksek yargı başkan ve üyeleriyle emeklilerine de 40.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar aylık ek tazminat ödenmesine dair yasal düzenleme yapılmıştı. Bu düzenlemenin Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasıyla Ankara 25. İdare Mahkemesi, AYM'ye iptali için itiraz davası açmıştı. AYM ise 15.000 olan 1. sınıf hakimlerin gösterge rakamı ile 40.000 olan Yargıtay ve Danıştay mensuplarının gösterge rakamı arasındaki farkın makul ve orantılı olmadığı gerekçesiyle Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı bularak iptaline karar vermişti. Yeniden düzenleme yapılması için kanun koyucuya 6 aylık süre vermişti. Bu süre Temmuz ayı sonunda dolmaktadır. Bu süre içerisinde kanunda belirtilen rakamlar üzerinden ek tazminat verilmesine devam edildi.

3 SEÇENEK

Kanun koyucu, AYM kararı gereğince yeniden düzenleme yaparken üç seçenekten birini tercih edebilir idi:

Seçenek: 1. sınıf hakim ve savcılara verilen 15.000 gösterge rakamını esas alarak Yargıtay ve Danıştay üyelerine halen verilmekte olan 40.000 gösterge rakamı yerine bu gösterge (15.000) rakamının uygulanmasını.

Seçenek: 1. sınıf hakim ve savcıların gösterge rakamlarını bir miktar yükseltip, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin 40.000 olan gösterge rakamını da bir miktar düşürerek aradaki oranı AYM’nin kararına uygun olarak makul orana getirilmesini.

Seçenek: Yargıtay ve Danıştay üyelerinin gösterge rakamını 40.000'de tutarak 1. sınıf hakim ve savcıların 15.000 olan gösterge rakamını arttırmak suretiyle bu rakama yaklaştırılmasını.

Aslında, hayat pahalılığı ve alım gücünün düşüklüğü karşısında, olması gereken bu seçeneğe uygun düzenleme yapılması, yani 1. sınıf hakimlerin gösterge rakamının da 40.000’e yaklaştırılması idi. Yargıtay ve Danıştay üyeleri bakımından bu durum bütçeye yeni bir yük getirmeyecekti, çünkü bu ödenek bütçede halen var ve maaşlar buna göre hesap ediliyordu.

KOMİSYON VE GENEL KURUL'A ÇAĞRI

Oysa TBMM Başkanlığı'na verilen 9. Yargı Paketi'nin 12. maddesinde bu yazının konusu olan gösterge rakamlarıyla ilgili yapılan düzenlemeye bakıldığında, teklifi hazırlayanların az önce sıraladığımız 3 seçenekten 1.'sini tercih ettiği görülmektedir. Yani, daha önce 1. sınıf hakim ve savcılara verilen 15.000 gösterge rakamı esas alınarak Yargıtay ve Danıştay üyelerine verilmekte olan 40.000 gösterge rakamı da 15.000 rakamına indiriliyor. Madde bu şekilde yasalaşırsa Yargıtay ve Danıştay üyeleri, muhtemelen Ağustos ayından itibaren maaşlarını 10 bin lira civarında, belki de daha fazla bir miktarda eksik alacaklardır. Bu durum Yargıtay ve Danıştay emeklileri için de geçerlidir. Umarım ve dilerim ki, bu teklif Meclis komisyonunda veya Genel Kurulda görüşülürken, verilen hakları geri alınan Yargıtay ve Danıştay üyeleriyle hakim ve savcıların "CÜZDANLARI İLE VİCDANLARI ARASINDA" sıkışıp kalmayacağı bir çözüm bulunarak düzeltilir.

Verilmiş hakları AYM kararı fırsat bilinerek ellerinden alınan Yargıtay ve Danıştay üyeleri, yaptıkları görevin niteliği gereği bu konuyu gündeme getirememektedirler. Emekliler ise bazı yetkili mercilerle görüşme yapmışlar ise de etkili olamamışlardır. Umarım bu mesaj, sosyal medya kullanıcıları tarafından kendi hesaplarından paylaşarak sorunun çözümüne katkı sağlarlar.

9 YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM'de 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başlıyor.

Teklif kapsamında sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle işlenen hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınıyor. Şikayete bağlı olan hakaret suçu için şikayet süresi fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren en fazla iki yıl olacak şekilde belirleniyor.

Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve 20 yıl mesleki deneyime sahip olanlar yazılı sınavsız olarak arabuluculuk siciline kayıt olabilecek. Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getiriliyor.

Ayrıca buluntu olarak trafikten men edilen ve sahipleri tarafından belirli süre içinde teslim alınmayan araçların satış usulü yeniden düzenleniyor.

Evlenme durumunda kadınlar, kocasının soyadını alabilecek ve evlendirme memuruna veya nüfus idaresine yazılı başvuru yaparak kocasının soyadının önünde önceki soyadlarını da kullanabilecekler. Kadının soyadı, kendi soyadı ile önceki kocasının soyadından oluşuyorsa, sadece birisini evleneceği kocasının soyadının önünde kullanabilecekler.