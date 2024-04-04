Yaşam alanlarında Japon sadeliği

MİNİMALİST BİR JAPANDİ MUTFAK NASIL TASARLANIR?
Minimalist bir Japandi mutfak tasarımı, Japon ve İskandinav estetiğinin birleşiminden ilham alır ve sadelik, doğal malzemeler ve işlevsellik üzerine kuruludur. İşte minimalist bir Japandi mutfak tasarlarken dikkate almanız gereken bazı öneriler:
1. Alan ve Işık Yaratma: Japandi, havadar ve sakin bir alan yaratmayı hedefler. Bu nedenle, kulpsuz dolaplar ve çekmecelerle temiz hatlar oluşturun ve dağınıklığı önlemek için gizli depolama alanları kullanın.
2. Nötr Renk Paleti: Beyaz, gri, bej gibi yumuşak ve sıcak renk tonları kullanarak mutfakta sakin ve huzurlu bir atmosfer yaratın.