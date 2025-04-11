Yaşam savaşını 196 gün sonra kaybetti!

Kaza, 25 Eylül 2024 tarihinde Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Nihat T. (55) yönetimindeki 16 M plakalı özel halk minibüsü, bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan Necmettin Atay(70)'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam ağır yaralanırken, ani fren nedeniyle minibüsündeki yolcu Gökçek B.(75) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
196 gündür yoğun bakımda tedavi gören adam dün hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden adam Suyolu camiinde kılınan cenaze namazının ardından Akhisar mahallesindeki mezarlıktan toprağa verildi.