Yaşar Gürsoy'dan bir Atatürk kitabı daha

Gazeteci Yaşar Gürsoy'un "Atatürk’ün Yanı Başından Darağacına" adlı kitabı Destek Yayınları'ndan çıktı. 184 sayfalık kitap çıktığı günden beri büyük ilgi görüyor. Yaşar Gürsoy'un kitabı Atatürk’ün çevresinde yer alan, tarih sahnesinde kahraman ya da hain olarak anılan isimlerin iç yüzlerini cesur bir anlatımla gözler önüne seriyor.

Gürsoy, kitabında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve sonrasında yaşanan suikast girişimleri, İstiklal Mahkemeleri’nin işleyişi ve Atatürk'ün etrafındaki isimlerin perde arkasında yaşananlarla okurları, dönemin bilinmeyen yönleriyle tanıştırıyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisine yönelik suikast girişimlerinden, bu girişimlerde yer alan kişilerin kökenlerine ve mahkemelerde yargılanmalarına kadar, tarihimizin önemli anlarını okura titiz bir araştırma ve samimi bir dille sunuyor.

“Atatürk’ün Yanı Başından Darağacına,” sadece siyasi bir inceleme değil; aynı zamanda dönemin toplumsal dinamiklerini, insan ilişkilerini ve dostlukları da kapsıyor. Gürsoy, kitabında Atatürk’e yönelik sevgi ve sadakatin bir arada nasıl şekillendiğini, ayrıca devrimlerin getirdiği değişimlerin toplumdaki yankılarını cesurca ele alıyor.

Okuyucu, suikast zanlılarının davasını, İstiklal Mahkemeleri'nin adalet anlayışını ve bu süreçte dönemin önemli karakterlerinin ruh hallerini adeta yaşayarak öğreniyor.