Yaşasın yağmur yağıyor. Tabiat da artık İmamoğlu ve Yavaş'ı tutuyor barajları dolduruyor

Türkiye genelinde uzun süredir kar ve yağmur yağışının çok kısıtlı kalması ülkede başta İstanbul olmak üzere ülkedeki bir çok şehirde kuraklık tehlikesini gündeme getirmişti.

Pazartesi gecesi itibariyle İstanbul dahil olmak üzere yurt genelinde başlayan yağmur ve bazı illerde beklenen kar yağışlarıyla birlikte, barajlardaki kuraklık sorununu bir nebze de olsa dinmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Ağrı, Van, Hakkari ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bugün Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Kırklareli, Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın güney ve batısı, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ?

İstanbul'da barajların genel doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 37,6 seviyelerinde seyrediyor.

12 ay önce Mart ayında yüzde 89,05 ile en yüksek seviyelerinden birine ulaşan doluluk oranı Mart 2023 itibariyle en düşük seviyelerine düştü.

Barajların tek tek doluluk oranı ise şu şekilde;

Ömerli barajı: yüzde 56,72

Pabuçdere barajı: yüzde 8,95

Sazlıdere barajı: yüzde 32,53

Büyükçekmece barajı: yüzde 30,1

Alibey barajı: yüzde 11,96

Terkos barajı: yüzde 31,98

Kazandere barajı: yüzde 8,54

Elmalı barajı: yüzde 32,71

Darlık barajı: yüzde 47,49

Istrancalar barajı: yüzde 41,59

SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre 23 Şubat tarihli baraj doluluk oranları;

2013'te yüzde 89,5,

2014'te yüzde 35,1,

2015'te yüzde 94,9,

2016'da yüzde 87,7,

2017'de yüzde 89,3,

2018'de yüzde 90,

2019'da yüzde 94,

2020'de yüzde 64,

2021'de yüzde 71,5,

2022'de ise yüzde 89,51 olarak kaydedildi.