Yaşayan en güzel kadın seçildi. Zirvede bir Türk var

The Netizens Report 2024 yılının en güzel kadınını açıkladı. İlk 10’da iki Türk oyuncu yer aldı.

İşte ilk 10:

10 numara: Baifern

Baifern (Bai Fern Pimchanok Leuwisedpaiboon), popüler bir Taylandlı aktris ve modeldir.

En çok 2010 yapımı "Crazy Little Thing Called Love" filmindeki Nam karakteriyle tanınmıştır. Baifern, 30 Eylül 1992'de Tayland'da doğmuştur.

"Crazy Little Thing Called Love" filmindeki performansı hem Tayland'da hem de uluslararası alanda büyük ilgi görmüştür.

O zamandan beri çeşitli Tayland filmlerinde ve televizyon dizilerinde yer alarak Tayland'ın önde gelen aktrislerinden biri olarak tanınmıştır.

9 numara: Selena Gomez

Selena Gomez, Amerikalı bir şarkıcı, oyuncu ve prodüktördür. 22 Temmuz 1992'de Texas, ABD'de doğmuştur.

Kariyerine Disney Channel dizisi "Wizards of Waverly Place"deki Alex Russo rolüyle başlamıştır ve bu rolle geniş bir hayran kitlesi kazanmıştır.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra müzik kariyeri de bulunmaktadır; Selena Gomez, Selena Gomez & the Scene adlı grupta müzik yapmış ve daha sonra solo kariyerine odaklanmıştır.

Gomez'in müzik kariyeri, pop ve dans müziği tarzında şarkılar üretmeye odaklanmıştır ve birçok hit şarkıya imza atmıştır.

Bazı tanınmış şarkıları arasında "Come & Get It", "Good for You", "Same Old Love" ve "Wolves" bulunmaktadır.

8 numara: Kim Jisoo

Kim Jisoo, Güney Koreli bir şarkıcı ve oyuncudur. 1995 yılında doğan Jisoo, K-pop grubu BLACKPINK'in üyesidir.

BLACKPINK, dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan başarılı bir kız grubu olarak bilinmektedir.

Jisoo, müzik kariyerine 2016 yılında BLACKPINK'in çıkış yapmasıyla adım atmıştır. Grup, "Boombayah" ve "Whistle" gibi hit şarkılarla hızla popülerlik kazanmıştır.

Ayrıca, Jisoo oyunculuk kariyerine de adım atmıştır. "Arthdal Chronicles" gibi dizilerde rol almış ve oyunculuk yeteneğini göstermiştir.

7 numara: Taylor Swift

Taylor Swift, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncudur. 13 Aralık 1989'da Pennsylvania, ABD'de doğmuştur.

Müzik kariyerine country müzik tarzında başlayan Swift, daha sonra pop müziğe geçiş yapmış ve büyük bir uluslararası üne kavuşmuştur. Swift'in kariyeri, genç yaşta başladığı şarkı yazarlığıyla ve sahne performanslarıyla şekillenmiştir.

İlk albümü olan "Taylor Swift" (2006) ile büyük bir çıkış yakalamış ve ardından "Fearless" (2008), "Speak Now" (2010), "Red" (2012), "1989" (2014), "Reputation" (2017) ve "Lover" (2019) gibi çok sayıda başarılı albüm yayınlamıştır.

Şarkı yazarlığındaki yeteneği ve güçlü vokaliyle tanınan Swift, çeşitli müzik ödüllerinin sahibi olmuş ve dünya çapında milyonlarca albüm satmıştır.

Ayrıca, Taylor Swift'in oyunculuk kariyeri de bulunmaktadır."Valentine's Day" (2010) ve "The Giver" (2014) gibi filmlerde rol almıştır.

6 numara: Urassaya Sperbund

Urassaya Sperbund, Taylandlı bir oyuncu ve modeldir.

18 Mart 1993 tarihinde Tayland'ın Bangkok şehrinde doğmuştur.

Kariyerine model olarak başlayan Urassaya, daha sonra oyunculuk alanında da kendini göstermiştir.

Televizyon dizilerinde ve filmlerde önemli roller üstlenmiş ve Tayland'da geniş bir hayran kitlesi edinmiştir.

Özellikle "Duang Jai Akkanee", "Game Rai Game Rak", "Kluen Cheewit" gibi dizilerdeki performanslarıyla tanınmaktadır.

5 numara: Zhao Lusi

Zhao Lusi, Çinli bir aktris ve şarkıcıdır. 9 Temmuz 1988'de Liaoning, Çin'de doğmuştur.

Kariyerine model olarak başlamış ve daha sonra oyunculuk alanına adım atmıştır.

Zhao Lusi'nin oyunculuk kariyeri, genellikle romantik komedi ve gençlik türündeki dizilerdeki rolleriyle tanınmaktadır.

Özellikle "Love of Thousand Years" ve "The Romance of Tiger and Rose" gibi dizilerdeki performanslarıyla dikkat çekmiştir.Bu dizilerde canlandırdığı karakterlerle geniş bir hayran kitlesi edinmiş ve popülerlik kazanmıştır.

Ayrıca Zhao Lusi, müzik kariyerine de sahiptir. Bazı dizi soundtrack'lerinde şarkı söylemiş ve müzik videoları çekmiştir.

4 numara: Kim Hyun Joo

Kim Hyun Joo, Güney Koreli bir aktrisdir. 24 Nisan 1977 doğumludur.

Kariyerine 1996 yılında başlamış ve o zamandan beri birçok televizyon dizisi ve filmde rol almıştır.

Özellikle romantik komedi, melodram ve tarihi dizilerdeki rolleriyle tanınmaktadır.

"Glass Slippers", "In-soon is Pretty", "I Have a Lover" gibi dizilerdeki başarılı performanslarıyla geniş bir hayran kitlesi kazanmıştır.

Ayrıca, Kim Hyun Joo birçok ödül kazanmış ve oyunculuk yeteneği ile Kore televizyon endüstrisinde saygı görmüş bir isimdir.

3 numara: Hande Erçel

Listeye 3. Sıradan giren Hande Erçel, 24 Kasım 1993 tarihinde Balıkesir, Türkiye'de doğmuştur.

Kariyerine model olarak başlamış ve daha sonra oyunculukla tanınmıştır.

"Güneşin Kızları", "Aşk Laftan Anlamaz" ve "Halka" gibi dizilerde başrol oynamıştır.

Güzel görünümü ve oyunculuk yeteneğiyle geniş bir hayran kitlesi edinmiş ve Türk televizyonunda tanınan bir isim olmuştur.

2 numara: Dilraba Dilmurat

Dilraba Dilmurat, Çinli bir aktris ve modeldir. 3 Haziran 1992 tarihinde Ürümqi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Çin'de doğmuştur.

Dilraba Dilmurat, kariyerine model olarak başlamış ve daha sonra oyunculukla tanınmıştır. Çin televizyon dizilerindeki başarılı performanslarıyla geniş bir hayran kitlesi edinmiştir.

Özellikle "Diamond Lover", "The King's Woman", "Eternal Love" (Ten Miles of Peach Blossoms) ve "The Pillow Book" gibi dizilerdeki rolleriyle dikkat çekmiştir.

Ayrıca Dilraba Dilmurat, modellik kariyerini de sürdürmüş ve çeşitli moda dergilerinde yer almıştır.

1 numara: Sıla Türkoğlu

Dünyanın yaşayan en güzel kadını seçilen Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999 tarihinde İzmir’de doğmuştur.

Oyunculuğa 2018 yılında "Ağlama Anne" dizisiyle adım atan Sıla Türkoğlu, 2019'da "Yemin" adlı dizide Suna karakterine hayat vermiştir.

Ardından, 7 Eylül 2020'de Kanal 7'de başlayan "Emanet" dizisinde Seher rolünü üstlenen Türkoğlu 4 Temmuz 2022'de yayımlanan 416. bölümle bu diziden ayrılmıştır.

Günümüzde ise, 2022 yılından itibaren Show TV'de yayımlanan "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Doğa Korkmaz karakteriyle başrolde yer almaktadır.

25 yaşındaki güzel oyuncu 2023 yılında düzenlenen 49. Altın Kelebek Ödülleri'nde Yıldızı Parlayanlar ödülünü kazanmıştır.