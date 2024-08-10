Yasemin Adar yıkıldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar 76 kilo kategorisinde mücadele eden milli güreşçimiz Yasemin Adar Yiğit, çeyrek finalde Japon rakibi Yuka Kagami’ye 3-0 yenilerek elendi.

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Champ de Mars Arena’da gerçekleştirilen müsabakalarda, Yasemin Adar Yiğit, güçlü rakibi Kagami karşısında istediği performansı sergileyemedi. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Kagami, Yasemin’i 3-0’lık net bir skorla mağlup etti.

Ancak Yasemin Adar Yiğit için umutlar henüz tükenmiş değil. Japon güreşçi Kagami’nin finale yükselmesi durumunda, Yasemin yarın repesaj karşılaşmasına çıkacak ve bronz madalya için mücadele etme şansı yakalayacak.

Bu kritik karşılaşma, Yasemin’in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’ndaki kaderini belirleyecek.