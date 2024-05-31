Yasemin Allen FBI ajanı sevgilisinden ayrıldı

Ünlü oyuncu Yasemin Allen bir süredir beraber olduğu eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya’dan ayrıldı.

Bir arkadaşları vasıtasıyla tanışan çiftin uzun süre internet üzerinden konuşarak başlattığı dostluk, kısa sürede aşka dönüşmüştü.

Amerika’da yaşayan Kaya bir röportajında, 34 yaşındaki Allen’in usta oyuncu Suna Yıldızoğlu’nun kızı olduğunu bilmediğini duyunca çok şaşırdığını söylemişti.

Dolu dizgin bir aşka yelken açan ikili, gala ve davetlere bir arada katılıyordu. Kısa süre önce Phuket’e tatile giden Yasemin Allen ve sevgilisi Erdal Kaya, fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyordu.

İddialara göre ikili İstanbul’a dönünce apar topar ayrılmaya karar verdi. İkilinin bu kararı yakın çevresi tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.

Amerika’da yaşayan Erdal Kaya, Instagram’daki 'Amerikalı Aynasız' hesabından hayatından kesitleri paylaşıyor.