Yasemin Kay Allen’dan termal havuz keyfi! Cesur tatil paylaşımıyla büyüledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Başarılı kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Yasemin Kay Allen, termal havuzda birbirinden cesur verdiği pozlarla büyüledi.

Güzelliğiyle olduğu kadar inişli çıkışlı özel hayatıyla da adından söz ettiren Yasemin Kay Allen, bu kez tatil pozlarıyla dikkat çekti.

.jpg

'Amerikalı Aynasız' lakabıyla tanınan eski FBI ajanı Erdal Kaya ile yaşadığı bir dargın bir barışık ilişkiyle gündemden düşmeyen Allen, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Güzel oyuncu, tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

6yt.jpg

TERMAL HAVUZ POZLARIYLA NEFES KESTİ

Bikinisiyle termal havuzda pozlar veren Allen, kusursuz fiziğiyle büyüledi. Doğal halleriyle mest eden ünlü oyuncunun paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Yasemin Kay Allen'ın iddialı tatil paylaşımına beğeni yağdı.

99.jpg

o0o.jpg

tgt.jpg

y.jpg

