Yasemin Şefkatli hamileliği ile ilgili ilk kez konuştu

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu. İkiz bebek bekleyen Şefkatli, hamileliği hakkında ilk kez konuştu.

Yasemin Şefkatli hamileliği ile ilgili ilk kez konuştu

Henüz 3.5 aylık hamile olan ve ikiz bebek bekleyen Yasemin Şefkatli, Şamdan Plus dergisine röportaj verdi.

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Şefkatli hamilelik süreciyle ilgili şunları söyledi:

"İkinci bebek kendisini sonradan gösterdiği için hepimize sürpriz oldu, meğer saklanmış. İnsan bambaşka bir evreye geçiyor. Ne yapacağımızın paniği var üzerimizde. Çok ama çok heyecanlıyım. Bazen inanamıyorum. Nasıl bir hayatımız olacak, merakla bekliyorum. Arada ikizlerden biri kız olacak gibi hissediyorum. Önemli olan sağlıkları tabi."

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Yasemin Şefkatli, “Hamilelik şu sıralar biraz zor geçiyor. Mide bulantısı ve yorgunluklarım var. Daha sakin, doğal, akışta geçirmek istiyorum bu dönemi. Çok fazla abartmadan, en normal haliyle yaşamayı planlıyorum” dedi.

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Yasemin Şefkatli son olarak "İdo ile çok yakın arkadaş gibiyiz, her şeyi paylaşıyoruz, birbirimize çok destek oluyoruz. İdo mutfakta inanılmaz yetenekli, çok güzel yemekler yapıyor. Bu aralar ekstra düşünceli. Bana da bu güzel aşkı yaşamak kalıyor" dedi.

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Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses, 1983'te aşk yaşamaya başlamış, 18 yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayırmaya karar vermişti. İkilinin şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, 2021'de Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirmişti.

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