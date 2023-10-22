Yasemin Yürük'ün direk dansı isyanı

Hepsi grubunun dağılmasının ardından spor hocalığı yapan Yasemin Yürük, sosyal medyada paylaştığı direk dansı görüntülerinin yanlış anlaşılmasına isyan etti.

Yasemin Yürük'ün direk dansı isyanı

Snobmagazin'in haberine göre; Hepsi grubunun dağılmasından sonra spor hocalığı ve influencer olarak yaparak yoluna devem eden Yasemin Yürük, Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.

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Son dönemde sosyal medya hesabında yaptığı direk dansı görüntüleri ile dikkat çeken Yürük, Pole dansın (direk dansı) Türkiye’de yanlış anlaşılmasına isyan ederek “En yakın arkadaşlarım bile yaptığım şeyi algılayamıyor ama olsun sorun yok. Algı farklı çünkü" dedi.

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"GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ KOLAY DEĞİL"

Yürük, "Aslına bakarsanız olimpiyat sporu pole dans. Yurtdışında yarışmaları yapılıyor ama Türkiye’de bir türlü kabul ettiremiyoruz federasyona. Deneseniz yapamazsınız, çok zor" dedi ve ekledi:

Biz de zor yapıyoruz, inanın gözüktüğü gibi kolay değil. Çok olumsuz yorum yazanlar var. Benim en yakın arkadaşlarım algılayamadıktan sonra laf anlatmanın manası yok. Kim nasıl bakıyorsa öyle anlasın, umurumda değil.

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"BU ALGIYI YIKMAK İSTİYORUM"

"Şunu unutmamak gerekiyor; zor bir spor, emek isteyen iş. Göründüğü gibi sadece seksi gözükmek için yapılan bir iş değil. Bu algıyı yıkmak istiyorum."

Hepsi grubunun dağılmasından sonra influencer ve spor hocalığı yaparak yoluna devem eden Yürük, müziğin artık hayatında hobi olarak kaldığını, müzik piyasasının kendilerini küstürdüğünü söyledi.

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"MÜZİĞİ HOBİ OLARAK YAPIYORUM"

“Spor hocalığı daha ön planda hayatımda. Müzik daha geri planda, çok ilgilendiğim bir şey değil. Aslında müziği hobi gibi yapıyorum" diyen ünlü isim, şöyle devam etti:

"Kızlar olmadan bir şey yapmak istemiyorum, yapıyorsam da bunu keyfe keder yapmayı tercih ediyorum. Piyasa da küstürdü. Şarkıcıların hakkı verilmiyormuş gibi geliyor. "Özellikle bizim yaptığımız işi anlayabilen çok az insan var. Şu an Edis, Zeynep gibi genç isimler devam ettiriyor dans ederek şarkı söylemeyi ama bizim artık yapacağımızı sanmıyorum."

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