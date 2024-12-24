Yasin Özcan 8 milyon euroya Aston Villa'ya transfer oluyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yasin Özcan 8 milyon euroya Aston Villa'ya transfer oluyor

Geçtiğimiz sezon ve bu sezon oynadığı oyunla dikkatleri üzerine çeken Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki futbolcusu Yasin Özcan, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oluyor.

Kasımpaşa, 18 yaşındaki futbolcusu Yasin Özcan'ın transferi konusunda Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaşmaya vardı. Genç futbolcu, ocak ayının ilk haftasında sağlık kontrollerinden geçmek için İngiltere'ye gidecek.

Kasımpaşa'nın bu sezon Süper Lig'de oynadığı 16 maçın tamamında forma giyen ve 1 de asist yapan Yasin Özcan, İngiltere yolcusu. Hem yurt içi hem de yurt dışından birçok takımın transfer listesinde olan Yasin için Kasımpaşa, Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaşmaya vardı.

18 yaşındaki futbolcu, ocak ayının ilk haftasında sağlık kontrollerinden geçmek üzere İngiltere'ye gidecek.

Kasımpaşa ile Aston Villa'nın bu transfer için 8 milyon Euro'ya el sıkıştığı öğrenildi.

YASİN ÖZCAN'IN YÜKSELEN KARİYERİ

2017-2018 yılları arasında Karadolap Gençlikspor'da altyapı forması giyen Yasin Özcan, 2018-2022 yılları arasından beridir Kasımpaşa formasını terletiyordu. Son gelen haber ile Özcan'ın Aston Villagerçekleşecek olası transferi genç yeteneğin kariyerinde ciddi bir sıçrama olacak.

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