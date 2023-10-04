Yasin Öztekin Bucaspor'da hayal kırıklığı yarattı

Göztepe'den ayrılarak Bucaspor'a transfer olan Yasin Öztekin burada çıktığı 5 maçta da skor üretemedi.

KAYNAK: İHA
Yasin Öztekin Bucaspor'da hayal kırıklığı yarattı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, ilk 6 hafta itibarıyla 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 9 puanla ligde 8. sırada bulunuyor.

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım yönetimindeki İzmir ekibi, henüz beklentileri karşılayamasa da, yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadroya katılan oyuncular da henüz beklentileri karşılayamadı.

Özellikle üst düzey seviyede birçok maça çıkan ve büyük umutlarla transfer edilen Yasin Öztekin bu süreçte sarı-lacivertli taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. 36 yaşındaki oyuncu, Bucaspor 1928 formasıyla ligde 5 maça çıkarken toplam 269 dakika sahada kaldı ve gol katkısı veremedi.

Öztekin’in bu formundan dolayı da Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, yıldız ismi son iki maçta oyuna sonradan dahil etti.

Yasin Öztekin, geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla 27 maça çıkarken, 9 da gol kaydetmişti.

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