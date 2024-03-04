Yaşınızı 10 yıl geri götüren formüller ortaya çıktı

Ödem giderici sebzeler arasında pancar öne çıkıyor. Pancardan elde edilen içecekler, cildi de yeniler ve gençleştirir. Peki, vücuttaki ödemi silip süpüren sihirli karışım nasıl yapılır?

Yeşil elma, pancar, maden suyu... Bu besinlerin hepsi tek tek kalori yakmanıza katkı sağlar. Peki, bunları birleştirirsek ne olur? İşte yanıtı...

CİLDİ YENİLEYEN, ÖDEM GİDEREN İÇECEK TARİFİ

Doğal besinler, içecek haline getirildiğinde vücudunuza vitamin ve antioksidan dolu bir içerik sunar ve sizi temizleyerek enerjiyle doldurur.

Meyve ve sebzelerden oluşan içecekler, hem sağlığınız hem de güzelliğiniz için çok yararlıdır.

Malzemeler:

1 küçük pancar

Pancar, içindeki yüksek potasyum ve diüretik özellikleri sayesinde vücuttaki fazla suyu dışarı atar ve ödemi giderir.

Ayrıca, pancar kan basıncını ayarlar ve ödemin azalmasına yardımcı olur.

Pancarın antioksidanlar, vitaminler ve mineraller bakımından zengin olması, cildin sağlıklı ve genç kalmasını sağlar.

Antioksidanlar, cildin yaşlanmasına karşı korur ve cildin daha canlı, ışıltılı ve genç görünmesini sağlar.

Yarım yeşil elma

Elma, yüksek lif ve su içeriği ile sindirim sisteminizi düzenler ve vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı olur. Böylece cildiniz daha temiz ve sağlıklı bir görünüm kazanır. Ayrıca, yeşil elma potasyum açısından zengindir, bu da vücuttaki su dengesini sağlar.

Yarım salatalık

Salatalık su içeriği yüksek olması ve doğal olarak diüretik etkiye sahip olması nedeniyle ödem giderme sürecinde etkilidir ve cildi nemlendirerek kuruluğu önler.

İçindeki potasyum minerali, vücuttaki su dengesini korumaya yardımcı olur.

Anti-inflamatuar özellikleri ile cildi yatıştırır. Cildin yaşlanma işaretlerini azaltır ve genç bir görünüm verir.

1 sade maden suyu

İçindeki mineral ve elektrolitler nedeniyle vücuttaki fazla suyun atılmasını sağlar.

Maden suyunun diüretik etkisi, idrar söktürücü özelliğe sahiptir.

Mineraller açısından zengin olduğu için cildi temizler, cilt üzerindeki fazla yağı ve kirleri temizler.

Antioksidan dolu, hem gençleştiriyor hem ödem gideriyor

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri, rondo veya blender geçirin.

Karışımı iyice karıştırın.

İçeceğin içindeki lifler ve diğer besin maddelerinin kaybını önlemek için, süzme işlemi yapılmadan tüketilmesi önerilir.

Ayrıca, hamile veya emziren anneler de bu içeceği güvenle tüketebilir.

ÖDEM YOK EDEN BESİNLER

İlk olarak, vücutta su birikmesine sebep olan tuz alımı kısıtlanmalıdır. Cips, çerez gibi paketlenmiş ürünler vücudun ödem yapmasına yol açar.

Besin öğeleri arasında B5 ve B6 vitaminleri içeren kırmızı et, taze meyve ve süt sıvı atımını hızlandırır. Su ise ödemden kurtulmak için şart bir unsurdur. Çay, kahve gibi içecekler vücudun su birikmesine sebep olur.

Protein ve lif bakımından zengin bir diyet ödem belirtilerini hafifletir. Antioksidan dolu, hem gençleştiriyor hem ödem yok ediyor.

Maydanoz ve mısır püskülü gibi besinlerin diüretik (idrar söktürücü) etkileri, yapılan araştırmalarla desteklenmiştir. Bunlara ek olarak, enginar, kuşkonmaz, pancar, lahana, kereviz, şeftali ve havuç gibi besinler de diüretik etkiye sahiptir.

NOT: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır ve yayınlandığı tarihten önceki bilimsel araştırmalara ya da uzman görüşlerine dayanmaktadır. Tanı ve tedavi için kesinlikle doktora danışılmalıdır.

ÖDEM NEDİR, VÜCUT NEDEN ÖDEM YAPAR

Ödem, vücudun belli bölgelerinde fazla sıvı toplanması sonucu oluşan bir durumdur Bu durumun pek çok farklı sebebi olabilir, ancak ciddi hastalıklar haricinde uzun süre ayakta kalma, dengesiz beslenme alışkanlıkları ve aşırı kafein alımı gibi faktörler ödemin oluşmasına sebep olur.

Ayrıca, sıcak havalarda vücut su biriktirme eğiliminde olabilir, bu da ödem oluşumunda etkilidir. Yeterli protein veya B1 vitamini alınmadığında da ödem oluşabilir.

Ödem, genelde şişlik ve ağrı ile kendini belli eder. Ödemli bölgeye hafifçe basıldığında, cilt içeri girer ve geçici bir çukur oluşur. Özellikle bacak ve ayak bölgelerinde sık rastlanan bir problemdir.