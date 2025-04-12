Yaşlanma sürecini beslenme alışkanlığı belirliyor. Bilim insanları açıkladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yaşlanma sürecini beslenme alışkanlığı belirliyor. Bilim insanları açıkladı

Bilim insanları, beslenme alışkanlıklarının sağlıklı yaşlanma üzerinde büyük etkiye sahip olduğunu açıkladı.

Son yıllarda yapılan araştırmalar uyku düzeni, egzersiz alışkanlıkları ve beslenme gibi yaşam tarzı faktörlerinin sağlıklı yaşlanma sürecini etkileyebileceğini ortaya koydu.

Harvard Üniversitesi'nden epidemiyolog Frank Hu’nun başkanlık ettiği 30 yıllık bir çalışmada, beslenme alışkanlıkları ile sağlıklı yaşlanma arasındaki ilişki incelenirken bu çalışma, özellikle orta yaşta farklı beslenme düzenlerinin sağlıklı yaşlanma üzerindeki etkilerini inceleyen ilk çalışmalardan biri olarak kaydedildi.

yemek.jpg

Hu, daha önceki araştırmaların genellikle beslenme düzenlerini belirli hastalıklar veya yaşam süresiyle ilişkilendirdiğini belirtirken, bu çalışmanın daha geniş bir perspektife sahip olduğunu ifade etti.

Çalışma, 39-69 yaş arasındaki 105 bin kişiden elde edilen verilerle, beslenme biçiminin yaşlanma sürecinde bağımsız yaşam ve yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini araştırmaktadır.

fff.jpg

Son Haberler
Transferde yasak mı müjde mi?
Transferde yasak mı müjde mi?
Mars’ın sırrı çözülüyor! Hayat mı var? İşin uzmanları anlatıyor
Mars’ın sırrı çözülüyor! Hayat mı var? İşin uzmanları anlatıyor
Kamyonette bin 500 litre etil alkol ele geçirildi
Kamyonette bin 500 litre etil alkol ele geçirildi
Yalova'da karaya oturan enerji gemisi kurtarıldı
Yalova'da karaya oturan enerji gemisi kurtarıldı
Mudurnu’da cip şarampole uçtu! Sürücü korna çalarak sesini duyurdu
Mudurnu’da cip şarampole uçtu! Sürücü korna çalarak sesini duyurdu