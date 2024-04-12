Yaşlanmaya karşı savaş açtı... Görenler tanıyamıyor

Yaşlanma sürecini tersine çevirme konusunda kararlı olan ve bu uğurda alışılmadık yöntemlere başvuran Kaliforniyalı teknoloji devi, emeklerinin sonucunu almışa benziyor.

Johnson, 2018, 2023 ve 2024 yıllarına ait yüz fotoğraflarını bir araya getirerek, “Face ID bile beni tanıyamıyor” ifadesini kullandı.

Yılda yaklaşık 2 milyon dolar gençleşme çabalarına harcayan Johnson, beş yıl gençleştiğini öne sürüyor.

Ancak, sosyal medyada yapılan yorumlar herkesin bu iddiayı kabul etmediğini gösteriyor. Bazı kullanıcılar onun daha yaşlı göründüğünü düşünüyor.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşımda, bir kullanıcı "2018'deki halin çok daha iyiydi" derken, diğer bir kullanıcı ise onun 55 yaşında göründüğünü belirtti.

Johnson'ın gençleşme yöntemi ise oldukça tartışmalı. 17 yaşındaki oğluyla kan değişimi yaparak eleştirilere maruz kalan Johnson, Dallas'taki bir klinikte babası Richard ve oğlu Talmage ile birlikte uzun süren bir kan değişim operasyonuna tabi tutulmuştu. Genellikle anonim bir donörden plazma alınırken, oğlu Talmage babasına bir litre kan vermişti.

Bryan Johnson, plazma terapisi gibi yenilikçi yaşlanma karşıtı yöntemlerle sağlığını iyileştirmek için 30'dan fazla doktor ve sağlık uzmanıyla çalıştığını ve bu süreçte önemli miktarda para harcadığını ifade etti. Genç ve yaşlı fareler üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, plazma kullanımının yaşlanma sürecine etkileri gözlemlendi. Yaşlı farelerde bilişsel fonksiyonlar, metabolizma ve kemik sağlığında iyileşmeler kaydedilirken, genç farelerde düzenli kan bağışının faydaları ortaya çıktı.

Ancak Johnson, tedavi yöntemlerine tek başına güvenmek yerine, uyku düzeni ve beslenme alışkanlıkları gibi yaşam tarzı faktörlerine de büyük önem veriyor.

UYKU TAVSİYELERİ:

Johnson, daha iyi uyku için önerilerini paylaştığı bir YouTube videosunda, erken akşam yemeği yemenin ve uygun oda sıcaklığında dinlenmenin uykusuna nasıl katkıda bulunduğunu detaylandırdı.

Videonun başlığında "Uyku size süper güçler verecek" ifadesini kullanarak, izleyicilere hayatlarını değiştirebilecek on ipucu sundu.

Kendisini "potansiyel olarak insanlık tarihindeki en iyi uyku skoruna sahip" olarak tanımlayan Johnson, herkesin kendini 'profesyonel bir uyuyan' olarak görmesi gerektiğini vurguladı.

Düzenli uyku saatlerinin önemini belirterek, vücuda her gün aynı saatte uyuma alışkanlığı kazandırmanın gerekliliğinden bahsetti.

Johnson, daha erken yatmak için yemek saatlerini erkene çekmenin ve her gece yatmadan önce rahatlatıcı bir rutin oluşturmanın önemini anlattı.

Kitap okuma, yürüyüş yapma veya sevilen bir hobiyle uğraşma gibi aktiviteleri önerirken, ekranlardan uzak durmayı ve stres yaratan durumlardan kaçınmayı tavsiye etti.

Ayrıca, uyku ortamının ışıklandırmasının düzenlenmesinin ve mavi ışık filtrelerinin kullanılmasının önemine değindi.

İdeal uyku sıcaklığının korunmasının da rahat bir uyku için kritik olduğunu belirtti.

Bryan Johnson, 2020 yılında başladığı disiplinli sağlık programı sayesinde, 37 yaşında bir kalp, 28 yaşında bir cilt ve 18 yaşında bir kondisyona sahip olduğunu iddia ediyor.