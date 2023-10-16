Yaşlanmayı geciktirmenin yolları ortaya çıktı

Yaşlanma insanların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Yaşlanma sonrasında insanların gerek madden gerek manen hastalıklara yakalandığı bildirildi. Bu süreçte yaşlanmayı geciktirmenin yolları ortaya çıkması. Yaşlanmayı geciktirmenin 4 yolu dikkat çekti.

İŞTE YAŞLANMAYI GECİKTİRMENİN 4 YOLU…

-Düzenli egzersiz

-Nöralterapi ile regülasyonun sağlanması

-Canlı su içmek

-Beslenme

YAŞLANMA NEDİR?

Yaşlanma, oldukça karmaşık bir biyo-psiko-sosyal bir süreç olup türe özgüdür. Canlının olgunlaşma süreci tamamlandıktan sonra fizyolojik yedek kapasitelerinin giderek azaldığı, yıprandığı ve buna bağlı olarak da yaşam fonksiyonlarının aksadığı bir süreci ifade eder. Yaşlılık sınırı genel olarak 65 yaş olarak kabul edilse de günümüzde biyolojik yaş kronolojik yaştan daha önemli kabul edilmektedir.

Ülkemizde yaşlı nüfusun genel nüfusa oranının yıllar içinde artacağı öngörülürse yaşlılıkta görülen hastalıkların toplum ve hasta yakınları için ciddi bir bakım ve tedavi yüküne neden olacağı açıktır. Yaşlı nüfus oranının 2025 yılında, tüm nüfusun %9,8’ine erişeceği düşünülmektedir.

YAŞLILIKTAKİ HASTALIKLARDAN KORUNMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yaş; inme (emboli ya da kanamaya bağlı) için önemli değiştirilemez bir faktörken hipertansiyon en güçlü değiştirilebilir risk faktörüdür.

Damar sertliği yapan risk faktörlerinin sıkı kontrolü, uygun diyet ve egzersiz hem inme, hem de demanstan korunmada önemlidir. Egzersiz olarak hafif tempolu yürüyüşler bile yeterlidir.

Yaşlılıkla beraber uyku ihtiyacı azalmakla beraber kaliteli, bölünmeyen bir uyku kişiyi ertesi güne zihinsel ve bedensel olarak hazırlamaktadır.

Elbette yaşlanma kaçınılmaz bir süreçtir ama önemli olan sağlıklı bir şekilde yaş almaktır.

Yaşlılık yıllarını sağlıklı geçirebilmek için gençken hem beynimize hem de vücudumuza iyi davranmamız gerekmektedir.

Hobilerin olması ve bunu yaşlılıkta da sürdürebilmek, zihinsel aktivitelerde bulunmak, yeni şeyler öğrenmek, üretmek kişiyi hem fiziksel, hem zihinsel hem de ruhsal olarak zinde tutmaktadır.