Yaşlanmayı önleyen bitki ortaya çıktı. Uzakdoğuluları yaşlandırmıyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan yaşlanmayı önleyen yosun otu dikkat çekti.

YAŞLANMAYI ÖNLÜYOR

Uzakdoğu insanlarının yaşlanmamasının sırrı olan yosun, çorba veya çay yapılarak tüketilir. Dıştan müdahalede ise direk olarak hasarın yüzeyine bırakılır. Ya da zeytin yağı, aleo vera ile karıştırılarak maske hazırlanır.

YOSUN ÇAYI NASIL YAPILIR VE NEYE İYİ GELİR?

4 gram yosun

Bir adet limon

Bir tatlı kaşığı bal

İki bardak su

Yosunları bir kasede iyice öğütün üzerine rendelediğiniz limonu ve suyu ekleyip ortalama 5 dakika kaynatın. Ocaktan aldığınız bu karışımı süzüp balı ekleyip tüketin. Bu karışımım mide ağrılarına sindirim problemlerinden en çok yaşana kabızlığa iyi gelir.

Uzakdoğu ülkelerinde yosun toplanır böyle kurutularak yemeklere eklenir. Ya da yemeklerin yanında garnitür olarak tüketilir.

Uzakdoğu ülkelerinde yosun toplanır böyle kurutularak yemeklere eklenir. Ya da yemeklerin yanında garnitür olarak tüketilir.