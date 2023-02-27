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20 yıl daha genç görüneceksiniz. Yaşlanmayı önleyen sır ortaya çıktı

63 yaşındaki Doktor Mark Hyman, vücudunun gerçek yaşından 20 yıl daha genç olduğunu iddia etti. Doktor Mark Hyman, yaşlanmayı önleyen sırları açıkladı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 13:37
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Yaşlanmayı önleyen sır ortaya çıktı

20 yıl daha genç görüneceksiniz. Yaşlanmayı önleyen sır ortaya çıktı
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Halk TV'de yer alan habere göre; Yaşlanmayı önlemek için çoğu kişi sayısız operasyon geçirirken ünlü doktor Mark Hyman, doğru bir beslenme ile bunun mümkün olabileceğini söyledi.

Pek çok insanın en büyük korkularından ve hatta belki de en zor kabullendiği durumlardan biri de yaşlanmak olduğu biliniyor.

63 yaşındaki doktor, vücudunun biyolojik olarak gerçek yaşından 20 yaş daha genç olduğunu iddia ediyor ve genç kalmanın sırlarını açıkladı.

Massachusetts’ten Dr. Mark Hyman, kendisini genç hissetmesini ve genç görünmesini sağlamak için vücudunu doğru malzemelerle beslediğini dile getirdi.

GENÇLİK DİYETİ: PEGAN DİYETİ

Hyman, “gençliğin diyeti” olarak adlandırdığı beslenme şeklinin, uzun yaşamaya yardımcı olacağını dile getirdi.

Dr. Hyman, çok az işlem görmüş veya hiç işlem görmemiş gıdalara büyük ölçüde odaklanan Pegan diyetini kendisinin de uyguladığı açıkladı.

Ünlü doktor bu diyeti uygulayarak, sağlığında çok önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Pegan diyeti öncelikle sebze ve meyvelerden oluşuyor.

Diyete göre; bu yiyecekler toplam alınan besinin yüzde 75’i olmalı. Glisemik indeksi düşük yiyecekler diyete dâhil edilir; yani genç görünmek isteyenler çilek ve nişastalı olmayan sebzeler tüketmeli.

Hyman, “Tabağınızın yaklaşık dörtte üçü sebzelerle kaplı olmalı” diyor. Uzun ömürlü olmaya yardımcı olacak sebzelerden bazılarını ise brokoli, havuç ve bezelye olarak sıralıyor.

Ayrıca ünlü doktor, yağlar için de uyarılarda bulunuyor:

“Yağlar için, sızma zeytinyağı, avokado yağı ve organik saf hindistancevizi yağı kullanın.”

Diyetlerin bir başka vazgeçilmezi olan atıştırmalıklar için Hyman da şunları söyledi:

“Fındığı mutlaka ekleyin. Kilo vermeye, şeker hastalığına ve kalp hastalığına yardımcı olurlar ve mineraller, protein, iyi yağlar, lif ve daha fazlasını sağlarlar.”

GENÇ KALMANIN SIRLARI

Diyet kadar porsiyonlar da oldukça önemli. Hyman, et söz konusu olduğunda, porsiyonların avuç içi büyüklüğünde olması gerektiğini belirtiyor. Ve balık yemenin de genç kalmanın anahtarı olduğunu sözlerine ekledi:

“Cıva ve toksin oranı düşük, iyi yağ oranı yüksek ve doğal olarak yakalanmış veya sürdürülebilir şekilde yetiştirilmiş balıkları yiyin.”

Hyman, egzersiz ile de insanların olduklarından çok daha genç görünebileceklerini belirtiyor.

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