Atiba Hutchinson, Dani Alves ve Pepe: Katar'daki yaşlı kurtlar

Goethe, “İnsan yaşlanınca gençliğinden daha çok iş yapmalıdır” der.

Dünya Kupası’nda 3 yaşlı kurt, gençlerden çok daha fazla iş yaptı.

Yaşları 39 olan Brezilyalı Dani Alves, Portekizli Pepe ve Kanadalı Atiba Hutchinson hırsları, enerjileri ve oynadıkları futbolla alkış aldılar.

Atiba Hutchinson’ın takımı Kanada elendi ama, Pepe Portekiz ile, Dani Alves de Brezilya ile yoluna devam ediyor.

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