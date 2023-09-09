Yaşlı adam 'Daha kötü olsun' dedi koca bina yıkıldı

6 Şubat depremlerinin yaşandığı bölgede kontrollü yıkımların yapıldığı sırada yaşlı bir adam, sokak röportajına katıldı. Muhabirin yaşlı vatandaşa yıkımlarla ilgili ne düşündüğünü sordu. Bu soruya yaşlı vatandaş, "Daha kötü olsun" yanıtını verirken, o anlarda caddenin karşısında yer alan bir binanın yıkıldığı görüldü.

Deprem bölgesindeki sokak röportajın yapan ekip, yaşlı bir adama "Dedem, yıkımlar hakkında ne düşünüyorsun?" diye sordu. Yaşlı adam, soruya "Daha kötü olsun. İşte..." diye yanıt verirken bölgede bir bina kendi kendine yıkıldı.

Kameraya yansıyan o anlar, daha sonra sosyal medyada paylaşıldı. Bazı kullanıcılar, binlerce etkileşim alan videoya, "Tüm dilek hakkını böyle kullandı" diye yorum yaptı.