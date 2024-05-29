Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yalnız yaşayan adam evinde ölü olarak bulundu.

Bozyazı ilçesinin Ustalar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yalnız yaşayan 73 yaşındaki Ali Toksoy'un evinden uzun süre çıkmadığını fark eden komşuları evin içine girerek Toksoy’a bakmak istedi.

Evde yaşlı adamın banyoda hareketsiz bir şekilde yattığını gören komşular, mahalle muhtarı Şener Taş’a haber verdi. Muhtar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunurken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

aw215422-01.jpgSağlık ekipleriş, yaptıkları incelemeler sırasında Toksoy’un hayatını kaybettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre, Toksoy'un, banyo yaptığı sırada kovadaki su ısıtıcının rezistansına temas etmesi sonucunda elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği değerlendirildi.

Cenaze, savcının incelemesinin sonrasında Mersin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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