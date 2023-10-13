Yaşlı adam kafasına odun parçası düşmesiyle öldü

Gümüşhane'de kışlık odun ihtiyacını karşılamak için ormanda çalışan 67 yaşındaki vatandaş, kafasına düşen odun parçası nedeniyle hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Yaşlı adam kafasına odun parçası düşmesiyle öldü

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Yurt köyünün ormanlık alanında kışlık odun ihtiyacını yapmak üzere bölgeye giden İsmail Emiroğlu, odun yaparken kafasına düşen büyük dal parçası nedeniyle ağır yaralandı.

Yanındakilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emiroğlu, Torul Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
5 çocuk babası Emiroğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Torul MHP İl Genel Meclisi üyesi Kemal Emiroğlu’nun da akrabası olan İsmail Emiroğlu, Pazar günü Yurt köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

aw052395-02.jpg

aw052395-01.jpg

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Son Haberler
İstanbul’da tramvay durağı boks ringine döndü Gündem
İstanbul’da tramvay durağı boks ringine döndü
Bayern Münih'ten flaş Sane kararı Spor
Bayern Münih'ten flaş Sane kararı
Vatandaş kırmızı ete ulaşamıyor. Marketlerin en tenha kısmı 'kasap' reyonları oldu Gündem
Vatandaş kırmızı ete ulaşamıyor. Marketlerin en tenha kısmı 'kasap' reyonları oldu
Taksim'de Rus diplomatın sır ölümü Gündem
Taksim'de Rus diplomatın sır ölümü
İstanbul'a 86 metrelik mega lüks yat demirledi Yaşam
İstanbul'a 86 metrelik mega lüks yat demirledi
400 okulda eş zamanlı deprem tatbikatı Yaşam
400 okulda eş zamanlı deprem tatbikatı
Kitapların anlatamayacağını bir karikatür anlattı. Emre Ulaş ustalığını konuşturdu Karikatür
Kitapların anlatamayacağını bir karikatür anlattı. Emre Ulaş ustalığını konuşturdu