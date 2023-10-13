Yaşlı adam kafasına odun parçası düşmesiyle öldü

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Yurt köyünün ormanlık alanında kışlık odun ihtiyacını yapmak üzere bölgeye giden İsmail Emiroğlu, odun yaparken kafasına düşen büyük dal parçası nedeniyle ağır yaralandı.

Yanındakilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emiroğlu, Torul Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

5 çocuk babası Emiroğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Torul MHP İl Genel Meclisi üyesi Kemal Emiroğlu’nun da akrabası olan İsmail Emiroğlu, Pazar günü Yurt köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.