Yaşlı adama 10 köpek saldırdı ölümden döndü. Ne zaman dur denilecek bu teröre

İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi'nde, park alanının önünde evine gitmeye çalışan bir vatandaşa 10 köpek saldırdı.

Korkuya kapılan ve saldırı sonucunda yere düşen adam, başka bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Bu korku dolu anlar, futbol sahasında bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

“BU TÜR SALDIRILAR SIK SIK OLUYOR”

Her sabah bölgede yürüyüş yapan Sedat Uludağ, “Burada çok fazla köpek var. Hayvanlar sevdiğimiz canlılar ancak mutlaka kontrol altında olmaları gerekiyor. Önce insan canı. Hayvanların daha özgürleşecekleri, aç kalmayacakları mekanlar oluşturalım. Hükümet ve belediyelerin işbirliği içinde bu sorunu çözmeleri lazım. Üniversite hastanesine gittiğimiz zaman da orası köpeklerden geçilmiyor. Bu sevimli hayvanları her zaman sevimli göremeyebiliriz. Belirli zamanlarda saldırgan da olabiliyorlar. Hayvanlara da zarar vermeden, onları da düşünerek önlem alınmalı. Burası çocuk oyun ve yürüyüş alanı. Yürüyüş sırasında koşu yapanlara köpekler saldırıyor. Dün de köpekler bir vatandaşa saldırmış. Bu tür saldırılar sık sık oluyor. Önlem alınmadığı sürece bu tür saldırılar devam edecek” diye konuştu.

“YETİŞKİN BİRİ OLARAK TEK BAŞINA DURMAKTAN BEN BİLE KORKUYORUM”

Çocuğunu parka getiren Ali Umutlu, “Parkta çok fazla sokak köpeği var. Dün de bir vatandaşa saldırdılar. Bu tür olaylar sık sık oluyor. Sahipsiz hayvanların barınaklara alınması gerekiyor. Tehlike arz ediyor. Çocuk park alanında şu an 8-10 köpek yatıyor. Burası çocuğu tek başına bırakabileceğim bir yer değil. Üstelik yetişkin biri olarak tek başına durmaktan ben bile korkuyorum. Park alanında hayvanlar için kulübenin bulunması yanlış. O kulübe burada olduğu sürece köpekler buradan gitmeyecek” dedi.