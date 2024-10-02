Yaşlı adamdan 5 gündür haber alınamıyor

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Alzheimer hastası Himmet Koçyiğit'ten 5 gündür haber alınamadığı bildirildi.

Işıklı-Akdağ Mahallesi'nde ikamet eden Koçyiğit, 27 Eylül Cuma günü hastaneye gitmek üzere evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Yakınları, kayıp başvurusu yaptıktan sonra, en son Çivril Devlet Hastanesi civarında görüldüğü tespit edildi.

Himmet Koçyiğit'in bulunması için geniş çaplı bir araştırma başlatıldı. Fotoğrafları paylaşılan yaşlı adamı görenlerin, kolluk kuvvetlerine veya ailesine haber vermesi istendi.