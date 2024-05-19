Yaşlı adamı tartaklayıp gasp etti

Olay sabahın erken saatlerinde Şekerevleri Mahallesi eski gülyağı fabrikası önünde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere yürüyüş yapan 68 yaşındaki Halil T. eski gülyağı fabrikası önüne geldiği esnada 22 yaşındaki M.A. adlı kişi gömleğinin cebindeki cüzdanı gasp etmeye çalıştı. Yaşanan arbedede yaşlı adamın kafasına vuran ve yerde sürükleyen M.A. yaşlı adamın cüzdanını ve telefonunu alarak kaçtı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaşlı adam ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken polis saldırganın peşine düştü. Şüpheli M.A. kısa sürede gözaltına alınarak mahkeme tarafından tutukladı.