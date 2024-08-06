Yaşlı adamın hayatını kararttılar! Gelen mesajla beyninden vurulmuşa döndü

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde çiftçilik ile geçimini sağlayan 4 çocuk sahibi Metin Nese (60) dolandırıldığını iddia etti.

Edinilen bilgilere göre, Nese, TARSİM işlemleri için bir bankadan ocak ayında hesap açtı. Mayıs ayında telefonuna gelen mesaj üzerine şüphelenen Nese, TARSİM'e giderek durumu anlamaya çalıştı.

430 BİN LİRA ÇEKİLDİ

Yapılan ilk inceleme sonrası Nese'nin hesabından 430 bin lira çekildiği anlaşılırken, bunun üzerine bankaya giden Nese, hesabının üzerine açılan mobil bankacılık ile krediler çekildiğini ve paraların başka hesaplara gönderildiğini öğrendi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Nese, savcılığa suç duyurusunda bulunurken, mobil bankacılık açılan telefon ile kendi telefonunun uyuşmadığını ve akıllı telefon kullanmayı bilmediğini ifade etti.

"BAŞKA BİR TELEFONDAN BENİM MOBİL BANKACILIĞIM AÇMIŞLAR"

Mobil bankacılığının olmadığına değinen Metin Nese, ''Ben TARSİM'e gittim, kayısıları sigorta yaptırdım, eve geldim. Köyde bana mesaj geldi. Ardından Elazığ'a müdür beyin yanına gittim. Bana mesaj geliyor dedim. Baktı ve senin hesabından 430 bin lira para çekilmiş dedi. Benim internet bankacılılığım yok. Ben hiç telefondan anlamıyorum. Sadece mesaj gelince ve aramak için kullanıyorum. Ardından savcılığa gittim ve şikayetçi oldum. Avukat tuttum. Benden 100 bin lira kredi çekmem için 2 kefil ve ÇKS istendi. Bu 400 bin lira nasıl onaylanıyor. İlk defa bankadan hesap açtım. Bu işler başıma geldi. Devletimiz güçlüdür. İnşallah yakalanırlar. Başkaları mağdur olmasın. Bu ilk defa başıma geliyor. Benim bankalarla hiçbir işim yoktu. Başka bir telefondan benim mobil bankacılığım açmışlar. Ardından yapacaklarını yapmışlar. Açtıkları telefon başka benimkisi başka bir marka. Banka nasıl buna müsaade ediyor. Aynı telefon değil, uyuşmuyor 430 bin lira beni borç altına soktular. Benim huzurum kaçtı. Paraya ihtiyacım olsaydı, gider kendim çekerdim. Ben telefondan anlamam” diye konuştu.