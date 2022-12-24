﻿Yaşlı çifti 750 bin lira dolandıran şüpheliler tutuklandı



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Candaroğuları Mahallesinde 22 Aralık Perşembe günü kendisini İl Jandarma Komutanlığında görevli astsubay başçavuş olarak tanıtan şahıs, ‘yalnız yaşayan yaşlı bir kadın öldürülüp, ziynet eşyaları çalındı, olay yerinde kimliğiniz bulundu, ziynet eşyalarınızı alarak ölen şahsın ziynet eşyalarıyla karşılaştırma yapacağız’ diyerek yaşlı çifti kandırdı. Yaşlı çiftten 4 adet burma bilezik, 1 adet Cumhuriyet Altını, 240 gram spot altın, 6 bin 500 Amerikan Doları, 6 bin avro olmak üzere toplamda 750 bin TL’lik para ve ziynet eşyalarını alarak kayıplara karışan 5 şüpheli şahıs Aksaray’da yakalandı.

Kastamonu’ya getirilen ve buradaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.Y., D.A., S.A., C.S. ve V.T. tutuklandı.