24 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yaşlı çifti 750 bin lira dolandıran şüpheliler tutuklandı

Yaşlı çifti 750 bin lira dolandıran şüpheliler tutuklandı

Kastamonu’da kendisini jandarma personeli olarak tanıtıp, ‘cinayet mahallinde kimliğiniz bulundu’ yalanıyla yaşlı çifti kandırıp 750 bin TL değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını alan 5 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 22:17
Takip Et

Yaşlı çifti 750 bin lira dolandıran şüpheliler tutuklandı

Yaşlı çifti 750 bin lira dolandıran şüpheliler tutuklandı
+
Aa
-


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Candaroğuları Mahallesinde 22 Aralık Perşembe günü kendisini İl Jandarma Komutanlığında görevli astsubay başçavuş olarak tanıtan şahıs, ‘yalnız yaşayan yaşlı bir kadın öldürülüp, ziynet eşyaları çalındı, olay yerinde kimliğiniz bulundu, ziynet eşyalarınızı alarak ölen şahsın ziynet eşyalarıyla karşılaştırma yapacağız’ diyerek yaşlı çifti kandırdı. Yaşlı çiftten 4 adet burma bilezik, 1 adet Cumhuriyet Altını, 240 gram spot altın, 6 bin 500 Amerikan Doları, 6 bin avro olmak üzere toplamda 750 bin TL’lik para ve ziynet eşyalarını alarak kayıplara karışan 5 şüpheli şahıs Aksaray’da yakalandı.
Kastamonu’ya getirilen ve buradaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.Y., D.A., S.A., C.S. ve V.T. tutuklandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
1
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
2
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
3
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
4
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu
5
﻿Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu
﻿Emekli maaşlarında ilk bilgi sızdı. Milyonlarca emekli maaşlar ne kadar olacak diye bekliyordu
﻿Bakan Bilgin’den EYT bekleyen çırak ve stajyerlere sert ifadeler. Akranları gezip oynarken küçücük yaşta boşuna mı patron kahrı çekti
6
﻿Bakan Bilgin’den EYT bekleyen çırak ve stajyerlere sert ifadeler. Akranları gezip oynarken küçücük yaşta boşuna mı patron kahrı çekti
﻿Bakan Bilgin’den EYT bekleyen çırak ve stajyerlere sert ifadeler. Akranları gezip oynarken küçücük yaşta boşuna mı patron kahrı çekti
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
7
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Yaşlı çifti 750 bin lira dolandıran şüpheliler tutuklandı
﻿Yaşlı çifti 750 bin lira dolandıran şüpheliler tutuklandı
﻿Yaşlı çifti 750 bin lira dolandıran şüpheliler tutuklandı
﻿Nepal’de serbest bırakılan seri katil Sobhraj Fransa’ya döndü
﻿Nepal’de serbest bırakılan seri katil Sobhraj Fransa’ya döndü
﻿Nepal’de serbest bırakılan seri katil Sobhraj Fransa’ya döndü
﻿Hatalı sollama sonucu yaşanan kazadan kıl payı kurtuldu. Kaza kamerada
﻿Hatalı sollama sonucu yaşanan kazadan kıl payı kurtuldu. Kaza kamerada
﻿Hatalı sollama sonucu yaşanan kazadan kıl payı kurtuldu. Kaza kamerada
﻿18 yaşındaki İsmail yolun karşısına geçmek isterken canından oldu; kaza kamerada
﻿18 yaşındaki İsmail yolun karşısına geçmek isterken canından oldu; kaza kamerada
﻿18 yaşındaki İsmail yolun karşısına geçmek isterken canından oldu; kaza kamerada
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.