Yaşlı nüfus rekor seviyeye çıktı. Gençler geçim derdinden evlenemiyor çocuk yapamıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İstatistiklerle Yaşlılar, 2023 verilerini açıkladı.

Yayımlanan verilere göre yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2018’de 7 milyon 186 bin 204 kişi iken son beş yılda yüzde 21,4 artış göstererek 2023’te 8 milyon 722 bin 806 kişi oldu.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2018’de yüzde 8,8 düzeyindeyken, 2023’te yüzde 10,2'ye çıktı. Yaşlı nüfusun 2023’te yüzde 44,5'ini erkek nüfus oluştururken, yüzde 55,5'ini kadın nüfus oluşturdu.

Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2030’da yüzde 12,9, 2040’ta yüzde 16,3, 2060’da yüzde 22,6 ve 2080’de yüzde 25,6 olacağı tahmin edildi.

YAŞLI NÜFUSUN YÜZDE 64'Ü 65-74 YAŞ GRUBUNDA

Yaşlı nüfus yaş grubuna bakıldığında, 2018’de yaşlı nüfusun yüzde 62,2'sinin 65-74 yaş grubunda, yüzde 28,6'sının 75-84 yaş grubunda ve yüzde 9,2'sinin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görüldü.

2023’te yüzde 64,0'ının 65-74 yaş grubunda, yüzde 28,1'inin 75-84 yaş grubunda ve yüzde 7,9'unun 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.

Yaşlı nüfusun yüzde 0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı, 2023’te 6 bin 609 olarak hesaplandı.

YAŞLI VE YOKSUL

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçları kapsamında, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60'ına göre hesaplanan yoksulluk oranı, 2019’da Türkiye geneli için yüzde 21,3 iken 2023’te yüzde 21,7 oldu. Bu oran, yaşlı nüfus için 2019’da yüzde 14,2 iken 2023’te yüzde 21,7 olarak kaydedildi.

Yaşlı nüfusun yoksulluğu cinsiyete göre hesaplandığında, yaşlı erkeklerde yoksulluk oranı 2019’da yüzde 12,1 iken 2023’te yüzde 20,7 olurken, yaşlı kadınlarda yoksulluk oranı ise 2019’da yüzde 15,9 iken 2023’te yüzde 22,4 olarak hesaplandı.

ÇALIŞAN YAŞLI ORANI DA ARTTI

İşgücü istatistikleri raporuna göre, işgücüne katılma oranı 2019’da 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus için yüzde 53,0 iken 2023’te yüzde 53,3 olurken, bu oran yaşlı nüfus için 2019’da yüzde 12,0 iken 2023’te yüzde 12,2 olarak hesaplandı.