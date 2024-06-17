Yaşlı vatandaştan mezar başında Özgür Özel’i duygulandıran sözler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı’nın ilk gününde memleketi Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Hatuniye Camii’nde kıldığı bayram namazının ardından mezar ziyareti gerçekleştirdi.

AİLESİNE VE MESLEKTAŞLARINA DUA ETTİ

Özel, Çatal ve Kırtık mezarlıklarında dedesi, anneannesi babaannesi ile 12 Eylül 1980 askeri darbesi öncesi öldürülen eczacı meslektaşları Neşe Gülersoy, Mete Erdem, Cemil Çöllü ve Manisa’da belediye başkanlığı yapmış olan Adil Aygül, Ersan Atılgan’ın kabirlerini ziyaret edip dua etti.

“YAPABİLECEĞİNİ YAPTIN GARİ”

Bu sırada mezarlıkta bayramlaştığı yaşlı bir vatandaşa “Var mı yapabileceğim bir şey?" diye soran Özel, “Yapabileceğini yaptın gari, yapacak bir şey yok. Ne yaparsan sen yapacaksın. Başkasından ümit yok. Ne yaparsan sen yapacaksın” cevabını aldı.