Yaşlılığı en az 6 yıl yavaşlatan 8 mucize önlem ortaya çıktı

Amerikan Kalp Derneği (AHA) Bilimsel Oturumlar Konferansı’nda paylaşılan bir araştırmada, bilim insanları yaşlanmayı 6 yıl geciktirebilecek 8 önlemi sıraladı.
Uzmanlar, bu önlemlerin kalp sağlığını koruduğunu ve bunun da biyolojik yaşlanmayı 6 yıla kadar yavaşlattığını ifade etti.
Yaş ortalaması 47 olan 6.500 yetişkinin sağlık verilerini analiz eden araştırmacılar, “En iyi kalp-damar sağlığına sahip olanlar, biyolojik olarak gerçek yaşlarından 6 yaş daha genç görünüyor” dedi.
Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezi’nden Doç. Nour Makarem şöyle konuştu:
“Çalışmamızda, yüksek kardiyovasküler sağlığın, biyolojik yaşlanmayı doğrudan yavaşlattığını ortaya koyduk.
Mesela, kalp sağlığı iyi olanların gerçek yaşı ortalama 41 iken, biyolojik yaşı ortalama 36 idi.
Kalp-damar sağlığı kötü olanların gerçek yaşı ortalama 53 iken, biyolojik yaşı ortalama 57 idi.
'Hayatın Temel 8 Kuralı’na uyum, kardiyovasküler sağlığınızı iyileştirir, bu da vücudunuzun yaşlanmasını yavaşlatır.”
Amerikan Kalp Derneği’nin önerdiği 8 sağlık önlemi şunlardır:
1- Sağlıklı beslenme.
2- Aktif yaşam.
3- Sigara kullanmama.
4- Yeterli uyku.
5- Sağlıklı kilo.
6- Kolesterol seviyesi.
7- Kan şekeri seviyesi.
8- Tansiyon kontrolü.