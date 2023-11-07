Yaşlılığı en az 6 yıl yavaşlatan 8 mucize önlem ortaya çıktı

Araştırmadan yaşlılığı en az 6 yıl yavaşlatan 8 mucize önlem ortaya çıkması dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yaşlılığı en az 6 yıl yavaşlatan 8 mucize önlem ortaya çıktı

Amerikan Kalp Derneği (AHA) Bilimsel Oturumlar Konferansı’nda paylaşılan bir araştırmada, bilim insanları yaşlanmayı 6 yıl geciktirebilecek 8 önlemi sıraladı.

Uzmanlar, bu önlemlerin kalp sağlığını koruduğunu ve bunun da biyolojik yaşlanmayı 6 yıla kadar yavaşlattığını ifade etti.

Yaş ortalaması 47 olan 6.500 yetişkinin sağlık verilerini analiz eden araştırmacılar, “En iyi kalp-damar sağlığına sahip olanlar, biyolojik olarak gerçek yaşlarından 6 yaş daha genç görünüyor” dedi.

Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezi’nden Doç. Nour Makarem şöyle konuştu:

“Çalışmamızda, yüksek kardiyovasküler sağlığın, biyolojik yaşlanmayı doğrudan yavaşlattığını ortaya koyduk.

Mesela, kalp sağlığı iyi olanların gerçek yaşı ortalama 41 iken, biyolojik yaşı ortalama 36 idi.

Kalp-damar sağlığı kötü olanların gerçek yaşı ortalama 53 iken, biyolojik yaşı ortalama 57 idi.

'Hayatın Temel 8 Kuralı’na uyum, kardiyovasküler sağlığınızı iyileştirir, bu da vücudunuzun yaşlanmasını yavaşlatır.”

Amerikan Kalp Derneği’nin önerdiği 8 sağlık önlemi şunlardır:

1- Sağlıklı beslenme.

2- Aktif yaşam.

3- Sigara kullanmama.

4- Yeterli uyku.

5- Sağlıklı kilo.

6- Kolesterol seviyesi.

7- Kan şekeri seviyesi.

8- Tansiyon kontrolü.

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