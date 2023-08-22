Yasmin Erbil tatilde aşk pozu verdi

Bikinili pozlarıyla adından söz ettiren şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ve sevgilisinden yeni paylaşım geldi.

Yasmin Erbil tatilde aşk pozu verdi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, bir süredir 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor.

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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Erbil, her paylaşımıyla konuşulmayı başarıyor.

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Yiğit Poyraz ile samimi pozlarını Instagram hesabından paylaşan Yasmin Erbil tatil pozlarına yenilerini ekledi.

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Daha önce sevgilisiyle dudak dudağa pozlar veren Yasmin Erbil bu sefer de kıvrımlarını sergilediği mayosuyla boy gösterdi. Erbil ve Poyraz'ın tatil pozları yine hayranlarından beğeni aldı.

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