Yasmin Erbil'den oyunculuk açıklaması

Şovmen Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil oyunculuk eğitimi aldığını söyledi.

Yasmin Erbil'den oyunculuk açıklaması

Son dönemin konuşulan isimlerinden Yasmin Erbil, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

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Öğle saatlerinde tek başına alışverişe çıkan Erbil, spor tarzı ve şıklığının yanı sıra doğal güzelliğiyle de dikkat çekti. Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalı 'Spontane' için yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyleyen Yasmin Erbil, ayrıca bir taraftan da oyunculuk eğitimleri aldığını söyledi.

Erbil, "Asıl hedefim oyunculuk. Bu alanda da emin adımlarla ilerlemek için eğitimler almaya devam ediyorum" açıklamasında bulundu.

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