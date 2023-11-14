Yasmin Erbil'in pozlarına babası Mehmet Ali Erbil'den yorum gecikmedi

Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Babası Mehmet Ali Erbil'den kızının pozlarına yorum gecikmedi.

Mine Açar
Yasmin Erbil'in pozlarına babası Mehmet Ali Erbil'den yorum gecikmedi

Bir süredir 'Survivor' yarışmasıyla tanınan Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil, Instagram sayfasından yeni pozlarını paylaştı.

65532f5d86b24a0c34f043bc.jpg

Yasmin Erbil'in babası Mehmet Ali Erbil, bu pozlara yorumsuz kalmadı ve arka arkaya "Aşkım, birtanem, güzel kızım" yorumlarında bulundu.

1024xauto.jpg

Öte yandan; Nergis Kumbasar, kızı Yasmin Erbil'in iddialı kıyafet tercihleri hakkında, "Kızım yaşıtlarına göre çok dozunda giyiniyor" açıklamasını yapmıştı.

65532eec86b24a0c34f043b7-001.jpg

Ünlü oyuncu, iddialı kıyafet tercihleriyle sık sık haber olan kızı ile ilgili şunları söylemişti:

Mini elbise ve dekolteli giyinmesini de son derece dozunda buluyorum. Hatta onu bazı yaşıtlarında baktığımda benim kızım son derece dozunda olduğunu düşünüyorum. Göz önünde ve güzel bir kız. O yüzden de onu haber yapmak hoşlarına gidiyor. Yasmin'e bu haberlerinin mantığında tıklanma olduğunu da anlattım.

İlgili Haberler
''Verilmiş sadakamız varmış'' Aracı hurdaya dönen Mehmet Ali Erbil geçirdiği kazayı anlattı
Kendisinden 40 yaş büyük Mehmet Ali Erbil ile olan aşkı başını yaktı. 180 bin liralık yüzüğü alıp kaybolmuştu
Yasmin Erbil asker yolu gözlüyor. O da şafak sayıyor
Yasmin Erbil tatilde aşk pozu verdi
Öne Çıkanlar
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
MasterChef All Star 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Sevan Nişanyan'dan Atatürk için ahlaksız açıklama
Sevan Nişanyan'dan Atatürk için ahlaksız açıklama
Son Haberler
Dünyadan liderler Atatürk'e arkasını dönmezken Erdoğan'ın arkasını dönerek uzaklaşması... Gündem
Dünyadan liderler Atatürk'e arkasını dönmezken Erdoğan'ın arkasını dönerek uzaklaşması...
Kozmetik firmalarına ceza yağdı. Kartel kurdukları iddia edildi Ekonomi
Kozmetik firmalarına ceza yağdı. Kartel kurdukları iddia edildi
Selahaddin Eyyubi kimdir? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisindeki Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethetti mi? Gündem
Selahaddin Eyyubi kimdir? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisindeki Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethetti mi?
TBMM Başkanı Kurtulmuş Akşener’i ziyaret etti Gündem
TBMM Başkanı Kurtulmuş Akşener’i ziyaret etti
Çocukların kereviz yemesini sağlayacak nefis bir portakallı kereviz tarifi Yemek Tarifleri
Çocukların kereviz yemesini sağlayacak nefis bir portakallı kereviz tarifi
Sinan Engin Burak Yılmaz'a sert çıktı: Senin Beşiktaşlılığın bundan mı ibaret? Spor
Sinan Engin Burak Yılmaz'a sert çıktı: Senin Beşiktaşlılığın bundan mı ibaret?
Nepal TikTok'u yasakladı Dünya
Nepal TikTok'u yasakladı