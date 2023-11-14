Yasmin Erbil'in pozlarına babası Mehmet Ali Erbil'den yorum gecikmedi

Bir süredir 'Survivor' yarışmasıyla tanınan Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil, Instagram sayfasından yeni pozlarını paylaştı.

Yasmin Erbil'in babası Mehmet Ali Erbil, bu pozlara yorumsuz kalmadı ve arka arkaya "Aşkım, birtanem, güzel kızım" yorumlarında bulundu.

Öte yandan; Nergis Kumbasar, kızı Yasmin Erbil'in iddialı kıyafet tercihleri hakkında, "Kızım yaşıtlarına göre çok dozunda giyiniyor" açıklamasını yapmıştı.

Ünlü oyuncu, iddialı kıyafet tercihleriyle sık sık haber olan kızı ile ilgili şunları söylemişti:

Mini elbise ve dekolteli giyinmesini de son derece dozunda buluyorum. Hatta onu bazı yaşıtlarında baktığımda benim kızım son derece dozunda olduğunu düşünüyorum. Göz önünde ve güzel bir kız. O yüzden de onu haber yapmak hoşlarına gidiyor. Yasmin'e bu haberlerinin mantığında tıklanma olduğunu da anlattım.