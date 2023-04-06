Yassıada yıllık 4.2 milyon TL'ye Albayrak Gruba devredildi. 140 milyon dolara mal olmuştu

Yassıada'nın işletmesinin Albayrak Grubu’na geçtiği ortaya çıktı. Albayrakların yılda 4,2 milyon TL işletme bedeli ödeyeceği öğrenildi. Tahsis süresinin ise 20 yıllık olduğu belirtildi.

Konuyu Cumhuriyet'te yazdığı bir yazıda ele alan Murat Ağırel, "Bugün size Yassıada’nın nasıl en üst mahkeme kararlarına rağmen 'talan' edildiğini anlatacağım. Aslında bu biraz da AKP dönemi yakın çağ Türkiye tarihi olarak özetlenebilir" dedi.

Ağırel, Adaya yapılan oteli, Yassıada ile Sivriada'nın Hazine mülkiyetinden çıkarılıp Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü’ne tahsis edilmesini anlattı.

Ağırel, "Çıplak gözle dahi görülen son duruma göre ada artık bir beton yığını. Baştan aşağıya AKP’lilerin milyonlar kazandığı bir “demokrasi” projesi." ifadelerini kullandı.

4.2 MİLYON TÜRK LİRASI ÖDENECEK

Ağırel, yazısında Albayraklara devredilen Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndan şöyle bahsediyor:

"Ve beklenen oldu. Yassıada yani Demokrasi ve Özgürlükler Adası devredildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, (18/01/2023 tarih 3398372 sayılı yazısı ile) 103 bin 750 metrekare yüzölçümlü hazine taşınmazı ile 10.043 metrekarelik dolgu alanı üzerinde 324 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel tesisi 1 yıl için toplam yatırımın yüzde 5’i oranında tespit edilen 4.2 milyon Türk Lirası bedel üzerinden Birun Ada Otelcilik turizm A.Ş. adına 18 Ocak 2023 tarihinden itibaren 20 yıl süre ile üst hakkı tesis edilmesini istedi.

İşletmeci Birun Ada Otel yıllık işletme hasılatı üzerinden de yüzde 1 oranında pay ödemesi yapacak.

Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı 14 Şubat 2023 tarihindeki yazısı ile şirkete tahsisi gerçekleştirdi."

ALBAYRAK GRUBUNA DEVREDİLDİ

Ağırel, ayrıca Birun Ada isimli firmaya ise şöyle değindi:

"2022 yılında kurulan Birun Ada isimli firma, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat A.Ş’ye ait. Albayrak Turizm yönetim kurulu Nuri Albayrak, Mustafa Albayrak, Muzaffer Albayrak ve Mesut Muhammet Albayrak’tan oluşuyor."

Daha önce Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker 'Demokrasi ve Özgürlük Adası’ adı takılan, rant uğruna Yassıada’nın doğallığını mahveden projenin yatırım tutarı 140 milyon 476 bin 765 dolar olduğunu açıklamıştı.