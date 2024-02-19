Yastığı kaldırım taşı oldu

Muratpaşa ilçesindeki kaza Köroğlu Bulvarı’nda sabah 09.30’da meydana geldi. Hüseyin Gökhan Güneri’nin kullandığı 07 APG 801 plakalı motosiklet, şehir merkezi yönünde giderken Orhan Doğan’ın bisikletiyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki Burhan Güney yola savruldu. Yaralılardan Güney, yerde hareketsiz kaldı. Çevredekiler, yaralıya yardım etmek için başının altına yastık görevi görmesi için kaldırım taşı koydu.

Ancak Güney, ambulans gelmeden kalkıp arkadaşının motosikletine bindi ve olay yerinden ayrıldı. Bu esnada başka bir arabanın çarpması tehlikesi atlattı. Kaza anı ve sonrası, bir arabanın kamerasına kaydedildi.

Araba sürücüsü, yaya geçidinde durup yayaya yol verdi ve sonra yaralılara yardım etti. Bu davranışı takdir edildi. Görüntülerde, motosikletin bisiklete çarparak kaydığı görüldü.