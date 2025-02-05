Yat yere eller arkaya

Düzenleme: Kaynak: İHA

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir çiftlikte silah zoruyla cep telefonu ve 8 bin TL’si gasbedilen şahsın şikayeti üzerine başlatılan çalışmada, olayın şüphelileri olduğu belirlenen 2 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat eden G.S., Kapaklı ilçesi Pınarca Mahallesi'nde bulunan ve ismini bilmediği bir çiftlikte, iki şahıs tarafından silah zoruyla cep telefonunun ve 8 bin TL parasının gasbedildiğini beyan etti.

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Bunun üzerine Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çerkezköy JASAT Timleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin M.B. ve T.Y. olduğu tespit edildi. Olayın, Pınarca Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte gerçekleştiği belirlendi.

Belirlenen adrese 5 Şubat 2025 günü saat 04.30 sıralarında operasyon düzenlendi. Yapılan aramada hakkında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. ile hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

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Adreste yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 19 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirildi. Şüpheliler, adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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