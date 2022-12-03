Yatağa bağımlı hasta yeniden yürümeye başladı

Halk arasında iltihaplı eklem romatizması olarak bilinen romatoid artrit nedeniyle yürüyemez hale gelen 60 yaşındaki Gülseren Bozalanlar, Prof. Dr. Doğa Gürkanlar ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyat sayesinde sağlığına kavuştuğu bildirildi.

İHA’nın haberine göre; Kısa bir süre önce ameliyatı gerçekleştirilen 60 yaşındaki Gülseren Bozalanlar uzun zamandır romatoid artrit tanısı ile takip ediliyordu. Son dönemde şikâyetlerinde artış olduğunu ifade eden Bozalanlar, baş boyun birleşme bölgesinde şiddetli ağrı ve kuvvet kaybına son iki ayda yürüme güçlüğünün de eklendiğini ve günlük ihtiyaçlarını yardım almadan gideremez hale geldiğini anlattı. Bozalanlar son dönemde ise yatağa bağımlı olarak hayatına devam ettiğini söyledi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniğine başvuran Gülseren Bozalanlar’ın, gerçekleştirilen tetkiklerinde romatoid artrite bağlı olarak, kafatasını omurgaya bağlayan eklemlerde ve bağ dokuda dejenerasyon tespit edildi. Dejenrasyonun ise kafatası ile omurganın birleştiği eklemde ve omurganın ilk iki eklemi arasında kaymaya neden olduğu ve omuriliğe bası yapar hale geldiği tespit edildi. Klinik muayenesi de kollar ve bacaklarda ileri derecede kuvvet kaybını destekler nitelikteydi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Doğa Gürkanlar, bulgular ışığında hastaya cerrahi işlem uygulamaya karar verdiklerini belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yapılan ameliyat ile hastanın kafatası, servikal omurlar ile bağlanarak, omurilik üzerindeki bası kaldırıldı. Kanama, solunum sıkıntısı, enfeksiyon hatta felç gibi çok ciddi komplikasyonları olabilen bu cerrahi girişim, ekibimiz tarafından başarıyla uygulandı. Korkulan komplikasyonların hiçbiri gerçekleşmedi. Ameliyat sonrası kısa bir süre yoğun bakımda takip edilen hastamız, akabinde hemen servise alındı”

Romatoid artritte erken tanı, tedavi başarısını artırıyor. Tedavi protokolleri kişiden kişiye farklılık gösterse de erken evre teşhiste, ilaç tedavilerini destekleyen yaşam tarzı değişiklikleri; sigara kullanımının sonlandırılması, fazla kiloların verilmesi ve egzersiz, tedavi için yeterli olabiliyor. Prof. Dr. Doğa Gürkanlar, “İleri evre hastalarda ise cerrahi girişimlere ihtiyaç duyulabiliyor. Önemli olan, kalıcı hasarlar gelişmeden hastaların multidisipliner yaklaşım prensibini benimseyen merkezlerde tedavilerinin gerçekleştirilmesidir” dedi.

Gülseren Bozalanlar, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği ekibinin destek tedavi uygulamaları ile iki hafta gibi kısa bir sürede ayağa kaldırılıp, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir hale getirildi.

Romatoid artrit, çoğunlukla el ve ayaklardaki küçük eklemlerin simetrik tutulumu ile kendini gösteriyor. Küçük eklemler dışında diz, kalça ve omuz gibi büyük eklemlerde de görülebilen romatoid artrit, şiddetli ağrı ve tedavi edilmediği takdirde fiziksel fonksiyon kayıpları gibi kalıcı hasarlara neden olabiliyor. Bu nedenle iş ve sosyal yaşamı olumsuz etkileyen hastalıkta erken tanı ve uygun tedavi büyük önem taşıyor.