Yatak odasında balık kokusu. Nedenini öğrenince şoke oldu

Claudia Anderson adlı bir kadın yatak odasında sürekli balık kokusu aldı. Anderson, inatçı kötü kokudan kurtulamayınca yardım için Google’a başvurdu ve bunun yatak odasındaki tehlikeli bir elektrik arızasından kaynaklanabileceğini gördü.

“BALIK GİBİ KOKUYOR”

Anderson, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Birkaç hafta boyunca kocam ve ben yatak odamıza girip şöyle düşündük:

Aman Tanrım, burası balık gibi kokuyor.’ Ve bunu kimseye söylemek istemedik çünkü bu biraz utanç verici.

HE RYERİ TEMİZLEDİLER AMA KOKU GİTMEDİ

Anderson, ilk başta sorunun su tesisatıyla ilgili olduğunu düşündüklerini ve bunun üzerinde boruları, giderleri temizlemeye başladıklarını anlattı:

Böylece lavabonun U dirseğini çıkardık, tuvaletin temiz olduğundan emin olduk, duştaki deliği temizledik… Her şeyi yaptık ama koku hâlâ devam ediyordu.

Ardından sözlerine şu şekilde devam ediyor:

Elektrikçi olan kayınbiraderime mesaj attım ve ‘Evet, bu muhtemelen kontrol etmem gereken bir şey’ dedi ve ben de bir zamanlar elektrikçi olan kayınpederimi aradım. Bu sabah geldi ve baktı. Gerçekten bunun böyle olduğunu asla ama asla tahmin edemezdim… Asla.

Claudia Anderson, TikTok klibinde sorunlu kabloları gösterdi. Sigorta kutusunu işaret ederek şunları söyledi:

Bu bizim ebeveyn banyomuza bağlı ve orada da yatak odamız var. Yani buraya her girdiğimizde bu balık gibi kokan aslında bu. Bir telin bağlantısı kesilmiş ve aslında soketin içindeki plastiği eritmeye başlamış. Şuna bakın. Bu çok korkunç! O kadar şanslıydık ki, onu alevler çıkmadan önce yakaladık.