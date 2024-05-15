Yatakların sırrı ortaya çıktı. Olimpiyat Komitesi değil ahlak polisi

2020 Tokyo Olimpiyatlarında da kullanıldığı ortaya çıkan yatakların Airweave tarafından üretildiği öğrenildi Fransız basının ortaya çıkarttığına göre oldukça küçük ebatlara sahip yataklarda kullanılan malzemeler, sporcuların cinsel ilişkiye girmesine el vermiyor. Yatakların bu özelliğinden dolayı sporcular bu yataklara “seks karşıtı yatak” adını koydu.

Airweave firması yatakların güçlendirilmiş kartondan imal edildiğini ve iki yetişkinin üzerinde durduğu anda çökeceğini açıkladı. Firma yetkililerinin açıklamasında yatakların %100 geri dönüştürülebilir olduğunun altı çizildi.

Olimpiyat oyuncuları son yıllarda ortaya atılan iddia ve itiraflarla gündeme geliyordu. Masa tenisçisi Matthew Syed, Times of London'a verdiği bir röportajda, 92 Barselona oyunlarına dair hatıralarını anlatırken “İki buçuk haftada hayatımın geri kalanından daha sık seks yaptım" demişti.

Daily Mirror’da yayınlanan bir özel haberde ise adı saklı tutulan bir atletin 2012 Londra oyunlarında, Olimpiyat Köyü’nde diğer ülkelerden iki kadın ve bir erkekle dörtlü ilişkiye girdiği ifşalanmıştı. Aynı gazetede çıkan başka bir haberde ise ABD'de iki kez altın madalya kazanan bir oyuncunun “İnsanların açık havada seks yaptığını gördüm. Çimlerin üzerinde, binaların arasında sporcular her yerde birlikte oluyorlardı” ifadelerine yer verilmişti.

Dünya kamuoyu, sporcuları cinsel ilişkiden alıkoymanın zorbalık olduğu kanısında. Ayrıca onların bu arzularını söz konusu yataklarla sınırlandırılabileceği inancı da komik karşılanıyor.