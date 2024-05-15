Yatakların sırrı ortaya çıktı. Olimpiyat Komitesi değil ahlak polisi

Kaynak: Haber Merkezi
Yatakların sırrı ortaya çıktı. Olimpiyat Komitesi değil ahlak polisi
2024 Paris Olimpiyatları öncesinde şehirdeki Olimpiyat Köyü için verilen çok sayıda yeni yatak siparişi, Fransız medyasına sızdığı günden beri gündemde. Bu kadar çok sayıda yatağın neden ülkeden veya Avrupa’dan değil de Tokyo’dan alındığı sorusu ilginç bir gerçeği ortaya çıkarttı.

2020 Tokyo Olimpiyatlarında da kullanıldığı ortaya çıkan yatakların Airweave tarafından üretildiği öğrenildi Fransız basının ortaya çıkarttığına göre oldukça küçük ebatlara sahip yataklarda kullanılan malzemeler, sporcuların cinsel ilişkiye girmesine el vermiyor. Yatakların bu özelliğinden dolayı sporcular bu yataklara “seks karşıtı yatak” adını koydu.

Airweave firması yatakların güçlendirilmiş kartondan imal edildiğini ve iki yetişkinin üzerinde durduğu anda çökeceğini açıkladı. Firma yetkililerinin açıklamasında yatakların %100 geri dönüştürülebilir olduğunun altı çizildi.

Olimpiyat oyuncuları son yıllarda ortaya atılan iddia ve itiraflarla gündeme geliyordu. Masa tenisçisi Matthew Syed, Times of London'a verdiği bir röportajda, 92 Barselona oyunlarına dair hatıralarını anlatırken “İki buçuk haftada hayatımın geri kalanından daha sık seks yaptım" demişti.

Daily Mirror’da yayınlanan bir özel haberde ise adı saklı tutulan bir atletin 2012 Londra oyunlarında, Olimpiyat Köyü’nde diğer ülkelerden iki kadın ve bir erkekle dörtlü ilişkiye girdiği ifşalanmıştı. Aynı gazetede çıkan başka bir haberde ise ABD'de iki kez altın madalya kazanan bir oyuncunun “İnsanların açık havada seks yaptığını gördüm. Çimlerin üzerinde, binaların arasında sporcular her yerde birlikte oluyorlardı” ifadelerine yer verilmişti.

Dünya kamuoyu, sporcuları cinsel ilişkiden alıkoymanın zorbalık olduğu kanısında. Ayrıca onların bu arzularını söz konusu yataklarla sınırlandırılabileceği inancı da komik karşılanıyor.

ccc.jpg

view-shows-room-prepared-athletes-77358025.webp

2024-french-president-emmanuel-macron-77351094.webp

İlgili Haberler
Abdülkerim Durmaz Galatasaray Fenerbahçe derbisinin sonucunu açıkladı
Son Haberler
Özbek nükleer uzmanlar, Macaristan'da eğitilecek Dünya
Özbek nükleer uzmanlar, Macaristan'da eğitilecek
Aziz Yıldırım kaç Galatasaray şampiyonluğu gördü? Spor
Aziz Yıldırım kaç Galatasaray şampiyonluğu gördü?
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu genişletme çalışmaları tamamlandı Gündem
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu genişletme çalışmaları tamamlandı
Ermeni Patrik’in Başsavcı ziyareti tartışma yarattı Gündem
Ermeni Patrik’in Başsavcı ziyareti tartışma yarattı
Ali Koç Aziz Yıldırım'ı Mourinho ile ekarte edecek Spor
Ali Koç Aziz Yıldırım'ı Mourinho ile ekarte edecek
Rolex saati ile meşhur AKP'li vekil: Saraydan talimat alan vekiller değiliz Gündem
Rolex saati ile meşhur AKP'li vekil: Saraydan talimat alan vekiller değiliz
Biden, Çinlilerin askeri üslere yakın mülk edinmesini yasakladı Dünya
Biden, Çinlilerin askeri üslere yakın mülk edinmesini yasakladı