Yatırım yapacaklar dikkat! İşte BIST 100’de öne çıkan hisseler...

BIST 100 Endeksi’nde yer alan güçlü hisselerdeki zayıf seyirler, yatırımcıların kısa vadede kazanç odaklı hisse tercihlerine neden oluyor.

Bir haftada yüzde 1,27 oranında yükselen BIST 100 Endeksi, 10.104 seviyesine yükseldi. Hisse bazında getiriler yüzde 30’lara kadar çıktı. Endekste ağırlığı yüksek hisseler zayıf hareket sergilerken, ağırlığı zayıf olanlar hızlı çıkışlar gerçekleştirdi. Bu süreçte çimento, lojistik ve teknoloji hisseleri öne çıkarken, bazıları yıllık getiri oranlarıyla fark yarattı. Yatırımcıların tercihleri ise kısa vadeli kazançlara yönelmiş görünüyor.

BIST 100’DE ÖNE ÇIKAN HİSSELER

BIST 100 Endeksinde bir haftada en fazla yükselen hisse, %26,53 ile Batısöke Çimento oldu. Çimentonun ardından lojistik sektöründe faaliyet gösteren Pasifik Eurasia Lojistik %12,63 getiri ile dikkat çekti. Ayrıca, Batı Çimento %11,76’lık artışla çimento sektörünün güçlü performansını destekledi. Teknoloji tarafında ise Reeder Teknoloji %7’lik artışıyla negatif yıllık performansını toparlama çabasında görünüyor.

BIST TÜM-100’DE DİKKAT ÇEKENLER

BIST TÜM-100 Endeksi’nde haftanın kazandıranı %29,86 ile Ral Yatırım Holding oldu. Gıda sektöründen Selva Gıda %23,46’lık yükselişiyle yatırımcılardan ilgi gördü. Pera Yatırım Holding ise %22,80 getiriyle listenin üçüncü sırasında yer aldı. Teknoloji sektöründe yer alan Smartiks Yazılım, haftalık %16,48 kazanç sağlarken, yıllık bazda daha mütevazı bir performans sergiledi.

Yatırım araçları içerisinde altın yıllık getiride öne çıkarken, sigorta ve iletişim sektörleri performanslarıyla altının getirisinin üzerine çıktı. Yıllık getirilerde BIST 30’da öne çıkan hisseler Garanti Bankası, Aselsan, Akbank ve Türk Telekom oldu.

YATIRIM FONLARI

Neo Portföy’ün kurduğu altın fonu, çeşitlendirmeyle altı ayda %42,5 getiri sağladı

NAU Altın Fonu, yatırımcıların altın piyasalarındaki fırsatlardan yararlanmalarını sağlamak amacıyla kurulmuş bir fon olarak öne çıkıyor. Fonun toplam değerinin %73,21’i kıymetli madenlerde, %9,63’ü yatırım fonlarında değerlendiriliyor. 819 milyon TL toplam büyüklüğü ve 7.798 katılımcısı bulunuyor. Doluluk oranı %1,05 olan NAU, kıymetli madenlerin yanı sıra portföyünü çeşitlendirerek dalgalanmalara karşı dayanıklılık sağlıyor. NAU, son altı ayda %42,53 getiri sağlayarak emtia fonları arasında güçlü bir performans gösterdi. Altına yönelik stratejisiyle, yatırımcılarına risk yönetimi ve getiri açısından dengeli bir yaklaşım sunuyor. Risk değeri 6 olan fon, yüksek volatilite dönemlerinde altın enstrümanını önemseyen yatırımcılar için alternatif bir seçenek oluşturuyor.

TAHVİL

Korteks Mensucat, TLREF+%0,50 faizden tahvil ihraç etti

Korteks Mensucat, nitelikli yatırımcılara 23 Ocak 2025 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 565.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%0,50 olarak belirlendi. 371 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 29 Ocak 2026 olacak.

TLREF+%0,50 YILLIK FAİZ

23 Ocak tarihli TLREF % 46,21 seviyesinde bulunuyor. Korteks Mensucat’ın çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %0,50 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSKORT12610 ISIN kodu ile işlem görecek.

EKOS TEKNOLOJİ

Yurt içinde sektöründe lider bir firmadan sipariş aldı. Ürünler Suudi Arabistan’da kullanılacak

Ekos Teknoloji, General Electric ile sürdürdüğü iş birliği çerçevesinde önemli bir sipariş aldığını bildirdi. Siparişin teknolojik önleyici bakım transformatör izleme sistemlerinin mühendislik ve tedarikine ilişkin olduğu belirtildi. Yurtiçindeki önemli bir güç transformatörü üreticisi olan müşterisinden aldığını belirttiği sipariş, Suudi Arabistan’daki projelerde kullanılacak. Toplam sipariş bedelinin 5.521.500 dolar olduğu belirtilirken tutar güncel kurdan 196.298.159 TL’ye denk geliyor. Bedel yıllık gelirinin %12,21’i seviyesinde. Ürünlerin teslimatı 2025 ve 2026 yılları içinde gerçekleştirilecek. Ekos Teknoloji, 2024’ün dokuz aylık döneminde gelirini %9 düşürerek 915,8 milyon TL’ye indirdi. Kârını da %69 gerileterek 21,1 milyon TL’ye düşürdü.

SANİFOAM ENDÜSTRİ

Hendek OSB Fabrikası için sözleşme imzalandı. Fabrika, kredi kullanılarak 8 ayda inşa edilecek

Sanifoam Endüstri, Sakarya Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilecek yeni fabrika yatırımı kapsamında taşıyıcı sistem çelik fabrika yapım işinin ilk etabı için kdv hariç toplam 130.000.000 TL’ye bir sözleşme imzaladı. Yapım işi 240 gün içinde tamamlanarak teslim alınacak. Yeni fabrikanın kapalı alan büyüklüğü 12.600 m2 olacak. Yeni tesisin kullanım planı; Bursa ve Çerkezköy’deki mevcut fabrika binalarının taşınması, ana hammaddenin üretimi ve otomotiv sektörü için yeni bir üretim hattının kurulmasını içeriyor. Ayrıca savunma sanayisine yönelik ürün geliştirme faaliyetleri kapsamında fabrika bünyesinde bir Ar-Ge tesisi inşa edilecek. Fabrika arsası, şirketin özkaynakları ile finanse edilecek. İnşaat finansmanı ise banka kredisi ile sağlanacak.

KARSAN

İtalya’ya 42 elektrikli otobüs sattı. Teslimatlar yıl içinde gerçekleşecek. Gelirini destekleyecek

Karsan Otomotiv, Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirecek bir anlaşmaya imza attı. Şirket, İtalya’nın Campania Bölgesi Ulaşım İdaresi ile 42 adet e-ATAK elektrikli otobüsün satışı için anlaştı. Tutarın yaklaşık 15,5 milyon euro olduğu belirtilirken güncel kurdan yaklaşık 560 milyon TL’ye denk geliyor. Bedel, şirketin yıllık gelirinin %5,5’i seviyesinde bulunuyor. Sipariş Karsan’ın ocak ayı içinde açıkladığı üçüncü iş bağlantısı oluyor. Daha önce paylaştığı siparişlerle birlikte açıklanan yeni işlerin yıllık gelire oranı ise %13,5 oldu. Anlaşma kapsamında otobüslerin teslimatının 2025 yılı içinde tamamlanması planlanıyor. Öte yandan şirket son paylaştığı 2024 okuz aylık mali tablolarına göre gelirini %11 geriletirken dönem sonunda 862,7 milyon TL zarar yazdı.