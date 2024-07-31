Yatırım yapanlar ecel terleri dökecek. 3 hisseye resmen el konuldu

Kaynak: Haber Merkezi
Yatırım yapanlar ecel terleri dökecek. 3 hisseye resmen el konuldu

Borsa İstanbul, 3 hisse senetleri üzerinde önleyici tedbirler uygulanmasına karar verdi.

Yapılan incelemeler sonucunda, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Derlüks Yatırım Holding (#DERHL.E), Fonet Bilgi Teknolojileri (#FONET.E) ve Pera Yatırım Holding (#PEHOL.E) hisseleri için tedbir getirildi.

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Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre, bu hisseler 31 Temmuz 2024 tarihinden itibaren kredili işlemlere konu edilemeyecek ve tedbirler 29 Ağustos 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

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TEDBİR KARARLI HİSSE NEDİR?

Hisse senetlerine yönelik alınan önleyici tedbirler, bu hisselerin işlem risklerini azaltmak ve yatırımcıların sermayelerini korumak amacıyla uygulanır.

Bu tedbirler genellikle piyasalarda yaşanan dalgalanmaları dengelemek ve ani fiyat hareketlerinin önüne geçmek için getirilir. "Tedbirli hisse" terimi, bu tür önlemler alınmış hisse senetlerini ifade eder.

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KAP NEDİR? NE İŞE YARAR?

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), sermaye piyasası ve Borsa mevzuatına göre kamuya açıklanması gereken bilgilerin elektronik ortamda iletildiği ve duyurulduğu sistemdir.

MKK - Kaydi Sistem Müdürlüğü tarafından işletilen KAP, 7 gün 24 saat esasına göre çalışır.

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Bu sistem, yatırımcıların doğru ve zamanında bilgi almasını sağlayarak piyasa şeffaflığını artırmayı amaçlar.

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