Yatırım yapanlar ecel terleri dökecek. KAP duyurdu resmen el konuldu

Borsa İstanbul, bir hisse senedi hakkında tedbir kararı aldığını duyurdu.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Borsa İstanbul'da işlem gören Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) hisseleri için Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında emir paketi tedbiri uygulanacağı bildirildi.

16 AĞUSTOS'A KADAR GEÇERLİ OLACAK

Söz konusu tedbir kararının, 16 Ağustos tarihine kadar devam edeceği açıklandı.

Ayrıca, MARKA hisseleri için daha önce alınmış olan kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbiri de emir paketi tedbirlerinin geçerli olduğu süre boyunca devam edecek.

EMİR PAKETİ TEDBİRİ NEDİR?

Emir paketi tedbiri, şu uygulamaları içeriyor: