Yatırımcılar güvenli limana kaçıyor. İsrail-Hamas savaşının ardından

İsrail-Hamas çatışmasıyla birlikte güvenli liman arayan yatırımcılar bu hafta altına sarıldı. Sert yükselişin yaşandığı altın piyasasında gram altın yüzde 5,42 değer kazandı. Ons altın ise 2000 dolara doğru ilerliyor. Şu anda 1933 dolar...

KAYNAK: Haber Merkezi
Yatırımcılar güvenli limana kaçıyor. İsrail-Hamas savaşının ardından

Bu hafta yatırım araçlarından en çok altın kazandırdı. Nedeni ise belli...Yatırımcılar güvenli liman arıyor. Kriz zamanı yine altın yatırımcıların baş tacı oldu. Gram altın son yedi ayın en iyi haftalık persormansını gösterdi ve yüzde 5,42 değer kazandı.

Orta Doğu’da yoğunlaşan çatışmaların yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesine yol açmasıyla altın fiyatları Cuma günü yüzde 3’ün üzerinde artış gösterdi. Ons altının fiyatı 27 Eylül’den bu yana ilk kez bin 900 doları aşarak bin 933 dolardan haftaya kapattı. Gram altın ise yurtiçi piyasada son işlemlerde bin 725 lira seviyesini gördü. Güvenlik liman araçlarından gümüş de haftayı yüzde 5'in üzerinde yükseliş gösterdi.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1933 dolar...2000 bin dolara yükselecek mi? İşte bu soru soruluyor. Jeopolitik durum daha da kötüleşirse altın fiyatlarının bu yıl 2 bin dolar seviyelerine gitme ihtimali yüksek...Savaşın İsrail’le başka bir devletin savaşına dönüşmediği sürece altın üzerinde çok fazla bir etkisinin olmayacağı öngörüsü de görüşler arasında.

ALTIN KONSEYİNDEN AÇIKLAMA

Dünya Altın Konseyi'nin açıkladığı raporda “Jeopolitik olaylar ve altına etkisi, savaş atlatılsa bile küresel risk primi önceki 10 yıla göre daha yüksek bir yerde kalmayı sürdürecek” ifadeleri kullanıldı.

Krizden korunma aracı olarak altının, kredi riskinin olmayışı ve riskli varlıklarla negatif korelasyonu nedeniyle sağlam bir geçmişi olduğu hatırlatılan raporda, diğer faktörlerdeki değişimlerin hesaba katılmasıyla da jeopolitik gerilimlerin altın getirilerini etkilemesinin olağan olduğu kaydedildi.

ALTIN FİYATLARI

İsrail-Hamas çatışmasının ardından yaşananlar altın fiyatlarını yukarı çekti. İşte altın piyasındaki durum:

Ons altın....................................1.933 dolar

Gram altın..................................1.722 TL

Çeyrek altın................................2.904 TL

Yardım altın.................................5.809 TL

Cumhuriyet altını........................11.953 TL

Reşat altın..................................12.010 TL

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