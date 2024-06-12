Yatırımcılar saç baş yolacak! 3 Hisseye yasak getirildi

Kaynak: Haber Merkezi
Yatırımcılar saç baş yolacak! 3 Hisseye yasak getirildi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, Borsa İstanbul tarafından Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi'nin uygulanmasına karar verildi. Bu

Borsa İstanbul, İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret, Link Bilgisayar Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Uşak Seramik Sanayi şirketlerinin hisse senetlerine yönelik kredili işlem yasağını ilan etti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) aldığı karar doğrultusunda, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde alınan bu önlem, söz konusu hisselerin 12 Haziran'dan itibaren bir ay süreyle kredili işlemlere kapatılmasını içeriyor. Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yaptığı açıklamada, IZFAS.E, LINK.E ve USAK.E kodlu hisse senetlerinin, belirtilen tarih aralığında kredili işlemlere tabi tutulamayacağını bildirdi.

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ÜÇ HİSSENİN PAYLARINA KREDİLİ İŞLEM ÖNLEMİ ALDIĞIN DUYURDU

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret, Link Bilgisayar Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret ile Uşak Seramik Sanayi olmak üzere üç hissenin paylarına 11 Temmuz tarihine kadar açığa kredili işlem yasağı geldi.

AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IZFAS.E, LINK.E ve USAK.E payları 12/06/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/07/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

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